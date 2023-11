Kolejne zakazy używania kopciuchów. "Ostatnio wykrywamy wiele nieprawidłowości"

Od 1 stycznia zakazane będą kopciuchy w połowie Polski. Zakaz używania najgorszej jakości pieców zostanie wprowadzony w ośmiu województwach, choć na różnych zasadach. Na przykład w Sopocie nie będzie można dorzucać do pieca ani węgla, ani drewna, by ogrzać dom. Materiał Łukasza Wieczorka z programu "Polska i Świat" w TVN24.

"Ostatnio wykrywamy wiele nieprawidłowości"

Straż Miejska potwierdza: mimo zakazu kopciuchy dalej kopcą, a do pieców trafia to, co nie powinno. Tylko od początku października warszawska straż miejska wlepiła 41 mandatów.