Zakaz trzymania zwierząt na uwięzi. Ustawa przyjęta przez Sejm

Wiktor Knowski
Bartłomiej Ciepielewski
Zespół autorów
Oprac. Wiktor KnowskiOprac. Bartłomiej Ciepielewski
Nawrocki o traktacie polsko-brytyjskim: dobrze byłoby informować kancelarię i prezydenta
Sejm uchwalił w piątek ustawę wprowadzającą zakaz trzymania na uwięzi nie tylko psów, ale również kotów. Jednocześnie minimalne warunki utrzymywania psów w kojcach - w tym wymaganą powierzchnię - określi w rozporządzeniu minister rolnictwa.

Za ustawą głosowało 381 posłów, przeciw było 28; pięciu wstrzymało się od głosu. Przepisy poparła większość posłów Prawa i Sprawiedliwości (w sumie głosowało 160, za było 145), a także wszyscy głosujący posłowie: Koalicji Obywatelskiej, PSL-TD, Lewicy, Centrum i Polski 2050. Przeciw byli wszyscy głosujący (12) posłowie Konfederacji.

Zasady trzymania psów w kojcu

Zgodnie z przepisami utrzymywanie psa w kojcu będzie dopuszczalne, pod warunkiem że kojec będzie mieć powierzchnię umożliwiającą temu psu swobodne poruszanie się i możliwość realizacji naturalnych potrzeb. Będzie musiał mieć trwałą i stabilną konstrukcję, a co najmniej dwa jego boki zawierać prześwity przepuszczające światło i zapewniające swobodny przepływ powietrza.

Psu utrzymywanemu w kojcu trzeba będzie zapewnić codzienny ruch poza nim, adekwatny do wieku psa, jego stanu zdrowia oraz potrzeb gatunkowych i behawioralnych.

Utrzymując psa w kojcu, nieogrzewanym pomieszczeniu lub na otwartej przestrzeni, właściciel będzie mieć obowiązek zapewnić mu budę, wykonaną z drewna lub materiałów drewnopochodnych stanowiących barierę termiczną, z izolacją cieplną, chroniącą przed warunkami atmosferycznymi oraz o dostosowanej do niego wielkości.

W ustawie wskazano też, że warunki utrzymywania psów w kojcach będą określane w rozporządzeniu ministra rolnictwa. Po zasięgnięciu opinii Głównego Lekarza Weterynarii, minister ma określić "minimalne warunki (...), w szczególności minimalną powierzchnię kojca, mając na względzie wysokość psa w kłębie, liczbę psów utrzymywanych w kojcu, szczególne wymagania suki karmiącej utrzymywanej w kojcu ze szczeniętami do 3. miesiąca życia oraz konieczność zapewniania możliwości swobodnego poruszania się oraz realizacji naturalnych potrzeb zwierzęcia".

Wyjątki od zakazu

Przepisy przewidują wyjątki od zakazu - na czas m.in. transportu zwierzęcia, udziału w wystawie czy zabiegu. Również np. na czas krótkotrwały, incydentalny, poza miejscem stałego bytowania psa, w określonych warunkach wskazanych przez właściciela, w sposób niepowodujący naruszenia dobrostanu zwierzęcia.

Przepisy o trzymaniu psów na uwięzi i o kojcach nie dotyczą psów wykorzystywanych do celów specjalnych. Psy utrzymywane w schronisku dla zwierząt nie będą podlegały przepisom regulującym wielkość kojców. W trakcie prac sejmowych dodano do tego również psy utrzymywane w celach hodowlanych w niektórych zakładach.

Nowe przepisy mają wejść w życie po upływie 12 miesięcy od ogłoszenia ustawy.

Ustawa łańcuchowa z wetem prezydenta

To drugie podejście do wprowadzenia zakazu trzymania psów na uwięzi. W grudniu ub.r. prezydent Karol Nawrocki zawetował tzw. ustawę łańcuchową, która zawierała sztywne regulacje ws. powierzchni kojców, w których utrzymywane miały być psy. Swoją decyzję uzasadnił tym, że proponowane w ustawie normy kojców były nierealne.

Złożył następnie do Sejmu własny projekt w tej sprawie.

Podczas niedawnych prac, Komisja Nadzwyczajna do spraw Ochrony Zwierząt zajmowała się więc dwoma projektami w sprawie zakazu: przedstawionym przez Nawrockiego projektem noweli ustawy o ochronie zwierząt oraz wniesioną przez grupę posłów KO, PSL-TD, Polski 2050 i Lewicy poselską propozycją nowelizacji tej ustawy. Zdecydowała, aby to poselski projekt był wiodącym.

Źródło: PAP
Udostępnij:
Tagi:
Wiktor Knowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Bartłomiej Ciepielewski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
