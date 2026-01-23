Zakaz sprzedaży państwowej ziemi rolnej. Sejm podjął decyzję

"Umowa z Mercosur zabije polskie rolnictwo" Źródło: TVN24

Sejm w piątek uchwalił ustawę, która o kolejne 10 lat wydłuża czas, w którym wstrzymana będzie sprzedaż ziemi rolnej z państwowego zasobu.

Zakaz sprzedaży państwowej ziemi rolnej

Za uchwaleniem ustawy głosowało 427 posłów, dwóch było przeciw, a pięciu wstrzymało się od głosu. Teraz ustawą zajmie się Senat.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zakaz sprzedaży ziemi wchodzącej w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa obowiązuje do 30 kwietnia 2026 r. Uchwalona w piątek przez Sejm ustawa przesuwa tę datę o 10 lat.

Nowe przepisy zwiększają też - z 2 do 5 ha - areał ziemi państwowej, którą będzie można sprzedać rolnikowi bez wyrażenia na to zgody ministra rolnictwa.

