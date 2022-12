Rząd szykuje rewolucję. Dziewięć zakazanych produktów

Mniej odpadów - projekt noweli

Odpady z tworzyw sztucznych mają negatywny wpływ na wiele gatunków, które występują w środowisku morskim, takich jak: żółwie, wieloryby, ptaki oraz niektóre gatunki ryb bądź skorupiaków. Zwierzęta giną zaplątane w odpady albo mylą je z pożywieniem, przez co finalnie tworzywa sztuczne mogą trafić do łańcucha pokarmowego człowieka. Poza szkodliwym oddziaływaniem na środowisko naturalne, a także potencjalnym oddziaływaniem na zdrowie ludzi, odpady morskie z tworzyw sztucznych mają negatywny wpływ na takie rodzaje działalności jak turystyka, rybołówstwo czy żegluga. Dochodzi również do utraty wartościowego materiału, który staje się odpadem mimo, że mógłby zostać ponownie wprowadzony do gospodarki - napisano.

Zakaz plastikowych produktów jednorazowego użytku - lista

- patyczki higieniczne, z wyjątkiem patyczków przeznaczonych do celów medycznych; - sztućce (widelce, noże, łyżki, pałeczki); - talerze; - słomki, z wyjątkiem słomek przeznaczonych do celów medycznych; - mieszadełka do napojów; - patyczki mocowane do balonów i służące do tego, by balony się na nich opierały, w tym mechanizmy tych patyczków, z wyjątkiem balonów do użytku przemysłowego lub innych profesjonalnych zastosowań, które to balony nie są rozprowadzane wśród konsumentów; - pojemniki na posiłki wykonane z polistyrenu ekspandowanego - wykonane z polistyrenu ekspandowanego pojemniki na napoje, w tym ich zakrętki i wieczka; - wykonane z polistyrenu ekspandowanego kubki na napoje, w tym ich zakrętki i wieczka.