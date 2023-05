Dziewięć zakazanych produktów. Opublikowano ustawę

Patyczki higieniczne, sztućce, talerze i słomki. To tylko część produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych, które zostaną objęte zakazem wprowadzania na rynek. Za złamanie zakazu będzie groziła administracyjna kara pieniężna w wysokości nawet pół miliona złotych. W Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę w tej sprawie.

We wtorek w Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw. Głównym celem noweli jest wdrożenie unijnych ograniczeń dotyczących stosowania jednorazowego plastiku i wycofania niektórych produktów wykonanych z tworzyw sztucznych ze sprzedaży (dyrektywa single use plastic - SUP).