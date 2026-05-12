Zakaz mediów społecznościowych dla dzieci. "Musimy zacząć działać"
Ministra potwierdziła, że zakaz telefonów komórkowych w szkołach podstawowych ma wejść w życie 1 września 2026 roku. - Zakończyliśmy konsultacje. Pojawiło się sporo uwag, z których większość dotyczyła doprecyzowania przepisów - poinformowała.
Podkreśliła, że procedura legislacyjna jest czasochłonna, ale projekt wkrótce trafi do Rady Ministrów. - Musimy odpowiedzieć na wszystkie zgłoszone uwagi, zebrać je, skatalogować i przeprowadzić projekt przez Stały Komitet Rady Ministrów - wyjaśniła.
Media społecznościowe nie dla dzieci
Barbara Nowacka była również pytana o planowany zakaz korzystania z mediów społecznościowych przez dzieci i młodzież. Zapewniła, że rząd analizuje doświadczenia innych państw i pracuje nad skutecznym rozwiązaniem.
- Obserwujemy, co wydarzyło się w Australii, i wiemy, gdzie pojawiły się słabe punkty. To dla nas cenna lekcja - możemy uniknąć błędów, które popełnili inni - wyjaśniła.
Szefowa resortu edukacji podkreśliła, że Polska nie jest w tych działaniach osamotniona. - Polska stoi na stanowisku, że Unia Europejska musi działać wspólnie i solidarnie. Żadne pojedyncze państwo członkowskie nie jest w stanie samodzielnie przeciwstawić się interesom, które uderzamy, chroniąc bezpieczeństwo naszych dzieci - zaznaczyła.
Zakaz do 15. roku życia
Planowany zakaz miałby obejmować dzieci i młodzież do 15. roku życia, czyli w wieku przejściowym między szkołą podstawową a ponadpodstawową. - Większość państw Unii Europejskiej również rozważa wprowadzenie podobnych ograniczeń - dodała Nowacka.
Zwróciła uwagę, że skuteczność przepisów będzie zależeć m.in. od wdrożenia europejskiego portfela tożsamości cyfrowej, nad którym pracuje resort cyfryzacji. Rząd planuje szerokie konsultacje z nauczycielami, organizacjami pozarządowymi oraz przedstawicielami młodzieży.
Nowacka: te przepisy należy wprowadzić
Ministra podkreśliła, że nawet jeśli nowe przepisy nie będą w pełni skuteczne, ich wprowadzenie jest konieczne. - Nawet jeśli system okaże się nieskuteczny w 10 procentach przypadków, to w pozostałych 90 procentach będzie działać, i to właśnie w najbardziej wrażliwych sytuacjach - mówiła.
- Dzieci obchodzą również zakaz sprzedaży alkoholu do 18. roku życia, ale to nie zwalnia nas, państwa, dorosłych, od obowiązku zapobiegania - mówiła.
Nowacka zwróciła uwagę, że najmłodsi mają dziś niemal nieograniczony dostęp do treści, które mogą być dla nich szkodliwe. - Dorośli wiedzą, że dzieci są narażone na pornografię, hejt i przemoc w sieci. Musimy zacząć działać - podkreśliła.
Kiedy zakaz wejdzie w życie?
Pytana o możliwy termin wprowadzenia zakazu korzystania z mediów społecznościowych, ministra przyznała, że 1 września 2026 roku byłby terminem "nierealnym". - Pozytywne jest to, że większość państw Unii Europejskiej już pracuje nad swoimi rozwiązaniami. Najważniejsze, że istnieje polityczna wola, by działać wspólnie i spójnie - oceniła.
Dodała, że państwo nie może obawiać się reakcji wielkich korporacji technologicznych. - Naszym zadaniem jest chronić przede wszystkim dzieci - podsumowała Barbara Nowacka
Pod koniec kwietnia Komisja Europejska zaleciła państwom członkowskim, by przyspieszyły wdrażanie unijnej aplikacji do weryfikacji wieku i do końca roku udostępniły ją użytkownikom; zaproponowała też krajom skorzystanie z przygotowanych przez nią rozwiązań technologicznych. Państwa członkowskie mogą wdrożyć unijną aplikację do weryfikacji wieku jako samodzielną aplikację lub zintegrować ją z europejskim portfelem tożsamości cyfrowej, który zgodnie z przepisami państwa UE powinny do końca roku udostępnić obywatelom.