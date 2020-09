Lista miejsc z zakazem lotów. Jest projekt nowego rozporządzenia

Powrót między innymi połączeń lotniczych do całej strefy Schengen oraz zakaz lotów do 29 miejsc - te propozycje znalazły się projekcie rozporządzenia, który został skierowany pod obrady Rady Ministrów. Jak informuje Ministerstwo Infrastruktury, rozporządzenie ma obowiązywać w dniach 30 września - 13 października.

W nowym projekcie rozporządzenia zostały po raz pierwszy zniesione wszystkie zakazy lotów w strefie Schengen. Oznacza to, że od 30 września miałyby wrócić połączenia do Hiszpanii (zakaz lotów do Francji został zdjęty wcześniej, po notyfikowaniu przez Francję obowiązkowych testów na COVID-19) - czytamy w komunikacie MI.