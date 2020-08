"Kilka nowych zakazów lotów dojdzie". Wiceminister o podróżniczych obostrzeniach

We wtorek wiceminister infrastruktury Marcin Horała przekazał TVN24, że trwają przygotowania nad rozszerzoną listą krajów z zakazem lotów do Polski, która będzie obowiązywać od 1 września. Rząd wcześniej planował wpisać na czarną listę ponad 60 krajów, między innymi Hiszpanię, Maltę czy Albanię.

Nowe przepisy miały obowiązywać od 26 sierpnia, ale w ostatniej chwili zaszły zmiany - nowym terminem jest 1 września. W ten sposób rząd chce dać kilka dodatkowych dni na powrót do kraju osobom, które przebywają na przykład w Hiszpanii, kraju popularnym wśród polskich turystów.

- Ostateczny kształt takiego rozporządzenia niestety nie może być przygotowany z dużym wyprzedzeniem, bo on musi odzwierciedlać aktualną sytuację epidemiczną w różnych krajach, a nie historyczną sprzed tygodnia, czy dwóch - powiedział Horała.

Zakaz będzie rozszerzony

Wiceminister podkreślił, że "do 1 września obowiązuje rozporządzenie, takie samo jak do tej pory".

- Tutaj żadnych nowych zmian nie będzie. Natomiast 1 września będzie nowe rozporządzenie i patrząc na obecną sytuację epidemiczną w różnych krajach europejskich i na świecie, z dużym prawdopodobieństwem można się spodziewać, że kilka nowych zakazów lotów dojdzie. Na ten moment wskaźniki w takich krajach, jak Hiszpania, Albania, czy Malta wskazują, że liczba zachorowań jest wysoka i rośnie. Z dużą dozą prawdopodobieństwa można się spodziewać, że te kraje do zakazu lotów dołączą - mówił.

Wiceminister zdradził, że za taki poziom resort przyjął 60 zakażanych osób na 100 tysięcy mieszkańców z ostatnich dwóch tygodni. - W Hiszpanii jest to już natomiast ponad 100, na Malcie blisko 100, więc te przekroczenia są już znaczące - podkreślił.

"Co mamy tym ludziom powiedzieć?"

Drugi gość "Faktów po Faktów", szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski przyznał, że jest "zaskoczony" tym, co usłyszał od wiceministra. - Z tego co wiemy pan minister dokładnie zajmuje się działką dotyczącą tego, czy i kiedy zostaną wprowadzone między innymi zakazy lotów. Oczekiwałbym, że po stronie rządu, a na pewno w takiej wypowiedzi będzie konkretnie - powiedział.

- A konkretnie, to znaczy, czy będą wprowadzane warunki dotyczące kwarantanny, czy nie. Jeżeli dzisiaj się zaczęło straszyć Polaków, a przypominam, że te zapowiedzi mamy od tamtego tygodnia, bodajże od czwartku, no to trzeba odpowiadać - dodał.