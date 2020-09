Lista miejsc z zakazem lotów do Polski

Na liście państw, z których samoloty rejsowe nie mogą lądować w Polsce, znalazło się 30 krajów oraz terytoriów. To mniej niż w poprzednim rozporządzeniu, w którym znajdowały się 44 lokalizacje. Z nowej listy zniknęły m.in. Malta, Albania, Rumunia, Armenia, Meksyk, Katar, Dominikana, Ekwador, Indie, Kosowo, Kazachstan, Macedonia Północna oraz RPA. W rozporządzeniu z 15 września pojawiła się za to Francja.

Jak wskazywano w uzasadnieniu do projektu, na liście znalazły się terytoria, w których współczynnik w zakresie 14-dniowej skumulowanej liczby zachorowań na COVID-19 na 100 000 osób co do zasady przekracza 90, w oparciu o dane publikowane przez Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (European Centre for Disease Prevention and Control).