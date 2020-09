29 krajów z zakazem lotów do Polski. Jest decyzja rządu

Aktualnie obowiązujące rozporządzenie z dnia 15 września 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym utraci moc we wtorek 29 września.

W porównaniu do obowiązującej obecnie listy wśród krajów objętych zakazem lotów do Polski pojawią się m.in. Zjednoczone Emiraty Arabskie, Indie, Macedonia Północna, zniknie za to Hiszpania oraz Francja. Zakaz lotów znad Sekwany został zdjęty wcześniej, po notyfikowaniu przez Francję obowiązkowych testów na COVID-19.