Zakaz lotów do Polski. Z listy mogą zniknąć popularne kierunki

Już wkrótce mogą wrócić regularne loty rejsowe między Polską a Chicago i Nowym Jorkiem. Z założeń do nowego projektu rozporządzenia wynika bowiem, że stany Illinois i Nowy Jork nie będą objęte zakazem lotów do naszego kraju.

Aktualnie obowiązujące rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zakazów w ruchu lotniczym utraci moc 10 listopada 2020 roku. "Z uwagi na ogłoszenie w Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, konieczne jest wprowadzenie zakazów w ruchu lotniczym w odniesieniu do lotów międzynarodowych po powyższym terminie" - czytamy w uzasadnieniu do projektu, który pojawił się w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Nowe rozporządzenie ma obowiązywać do 24 listopada 2020 roku.

Koronawirus a rynek lotniczy

Wykaz państw objętych zakazami w ruchu lotniczym jest sporządzany w oparciu o dane publikowane przez Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób. Dotychczas na listę trafiały terytoria, w których współczynnik w zakresie 14-dniowej skumulowanej liczby zachorowań na COVID-19 na 100 000 mieszkańców co do zasady przekraczał 90. Teraz ten próg ma zostać podniesiony do 270 - wynika z założeń do projektu.

"Projekt przewiduje wprowadzenie zakazu wykonywania, na lotniskach wpisanych do rejestru lotnisk cywilnych i lądowiskach wpisanych do ewidencji lądowisk, lądowania przewożących pasażerów cywilnych statków powietrznych wykonujących loty międzynarodowe z lotnisk położonych na terytorium państw, w których współczynnik w zakresie 14-dniowej skumulowanej liczby zachorowań na COVID-19 na 100 000 mieszkańców co do zasady przekracza 270, w oparciu o dane publikowane przez Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób" - czytamy.

Co ważne, przy tworzeniu aktualnej listy nie brano pod uwagę danych z państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Strefy Schengen oraz Ukrainy i Rosji. W związku z tym, państwa te nie zostały objęte zakazem.

Z założeń do projektu wynika, że przy tworzeniu nowej listy miejsc objętych zakazem lotów do Polski, wyjątek nie będzie już dotyczył Rosji oraz Ukrainy.

Wyłączenia mają za to dotyczyć amerykańskich stanów - Illinois i Nowy Jork. Oznaczałoby to, że nie znajdą się one na liście miejsc objętych zakazem lotów do Polski. W przypadku wejścia przepisów w takim kształcie dawałoby to możliwość "odmrożenia" połączeń rejsowych między Polską a Chicago i Nowym Jorkiem.

Nowy wyjątek

Zgodnie z nowym rozporządzeniem - podobnie jak obecnie - zakaz nie będzie obejmował lotów wykonywanych m.in. na zlecenie prezesa Rady Ministrów, realizowanych na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz wyczarterowanych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia na zlecenie organizatora turystyki lub podmiotu działającego na jego zlecenie.

W Polsce będą mogły także lądować samoloty startujące "z lotnisk położonych na terytorium państw, które notyfikowały Rzeczpospolitej Polskiej wprowadzenie rozwiązań gwarantujących, że na pokład statku powietrznego będą przyjmowani wyłącznie pasażerowie, wobec których wykonano z wynikiem negatywnym test diagnostyczny w kierunku SARS-CoV-2".

W rozporządzeniu ma się pojawić jeszcze nowy wyjątek. Dotyczy on lotów wykonywanych za zgodą Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Autor:mb/ToL

Źródło: TVN24 Biznes