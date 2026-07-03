Z kraju Zakaz korzystania z komórek w szkołach i przedszkolach. Sejm zdecydował Oprac. Wiktor Knowski |

Od września zakaz telefonów w podstawówkach, problemem edukacja rodziców Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Lech Muszyński/PAP

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Za uchwaleniem nowelizacji ustawy - Prawo oświatowe wraz z poprawkami głosowało 420 posłów, 6 było przeciw, 4 wstrzymało się od głosu. Teraz przepisami zajmie się Senat.

Nowelizacja prawa oświatowego w Polsce

Przepisy zakładają wprowadzenie zakazu korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń umożliwiających komunikację, nagrywanie dźwięku lub obrazu od 1 września 2026 r.

Od zakazu będą wyjątki: gdy nauczyciel uzna, że urządzenie jest potrzebne do realizacji zajęć lub sprawdzenia wiedzy; gdy konieczny będzie pilny kontakt ucznia z rodzicami; gdy uczeń korzysta z telefonu lub specjalistycznej aplikacji ze względów zdrowotnych, np. do monitorowania stanu zdrowia (za zgodą dyrektora szkoły); gdy wystąpi bezpośrednie zagrożenie zdrowia lub życia.

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Pierwsza poprawka zakłada, że jeśli dyrektor odmówi uczniowi korzystania z telefonu lub specjalistycznej aplikacji ze względów zdrowotnych, to musi swoją decyzję uzasadnić pisemnie. Druga przewiduje, że zakaz korzystania z urządzeń, oprócz podstawówek, obejmie również przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i inne formy wychowania przedszkolnego.