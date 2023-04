Bruksela komentuje zakaz importu produktów rolnych z Ukrainy: mamy świadomość, że dotyka to rolników w UE

To bardzo ważne, by kontynuować wspieranie Ukrainy w tych ciężkich czasach - powiedziała rzeczniczka Komisji Europejskiej do spraw rolnictwa Miriam Garcia Ferrer, odpowiadając na pytania dotyczące zakazu importu zbóż i innych produktów rolnych z Ukrainy wprowadzonego w weekend między innymi przez Polskę i Węgry. - Jednostronne działanie nie jest możliwe - zastrzegła, przypominając, że polityka handlowa jest wyłączną kompetencją Unii Europejskiej.