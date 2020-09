Projekt zapowiedział Kaczyński, branża mówi o "upadłości z dnia na dzień"

Ograniczenie uboju rytualnego doprowadzi branżę do upadku - piszą w oświadczeniu organizacje drobiarskie. Zaznaczają, że branża jest zaniepokojona zapowiedzią zmian w ustawie o ochronie zwierząt. We wtorek prezes PiS Jarosław Kaczyński zapowiedział wniesienie do Sejmu projektu wprowadzającego między innymi zakaz hodowli zwierząt na futra.