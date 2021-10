Szykują się zmiany w niedzielnym zakazie handlu. Wyniki głosowania w Senacie

Senat opowiedział się za przyjęciem ustawy z poprawkami. Jak poinformowano w komunikacie Senatu wydanym po głosowaniu, "senatorowie postanowili obniżyć z uchwalonych przez Sejm 50 proc. do 40 proc. próg przychodów liczony od sprzedaży detalicznej dla placówek handlowych świadczących usługi pocztowe, który jest wymagany do zgody na otwarcie sklepu w niedziele niehandlowe".

Zakaz handlu - zmiana przepisów

Nowela, która trafiła do Senatu, przewidywała uszczelnienie zakazu handlu w niedziele tak, by nie omijały go sklepy świadczące usługi pocztowe. Zgodnie z projektem funkcjonować w niedziele będą mogły tylko te placówki, które wykażą, że rzeczywiście zajmują się one przede wszystkim usługami pocztowymi, a nie handlem detalicznym - przychody z usług pocztowych będą musiały stanowić ponad 50 proc. pozostałych przychodów danej placówki. Katalog osób spokrewnionych, z których nieodpłatnej pomocy w niehandlowe niedziele będzie mógł korzystać przedsiębiorca to, obok małżonka, dzieci, rodzice, macocha lub ojczym, również rodzeństwo, wnuki i dziadkowie. Nowe przepisy mają wejść w życie w pierwszy dzień miesiąca następujący 3 miesiące po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.