Zmiany w funkcjonowaniu sklepów od lutego. Za złamanie przepisów grożą kary finansowe

W najbliższy wtorek, 1 lutego wejdą zmiany w zakazie handlu w niedziele, które mają uszczelnić obowiązujące do tej pory przepisy. Kontrole przestrzegania przepisów zapowiada Państwowa Inspekcja Pracy. Przedsiębiorcom, którzy się nie dostosują, będą groziły kary nawet do 100 tysięcy złotych. Największe sieci już zapowiedziały zamknięcie swoich sklepów w niedziele niehandlowe po wejściu w życie nowelizacji.

Zakaz handlu w niedziele - kontrole w sklepach

Kary za złamanie zakazu handlu w niedziele

Przedsiębiorcom grożą kary w wysokości od 1000 do 100 000 zł. Do tej pory taka groziła za powierzanie wykonywania pracy w handlu lub wykonywania czynności związanych z handlem pracownikowi lub zatrudnionemu wbrew zakazowi handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem w niedziele lub święta.

Zakaz handlu w niedziele - sklepy jako placówki pocztowe

Biuro prasowe sieci Biedronka poinformowało, że sieć "bezwzględnie stosuje się do obowiązujących przepisów prawa, co do zasady jednak nie komentuje ustawodawstwa". Poprosiliśmy przedstawicieli sieci Biedronka o doprecyzowanie, czy to oznacza, że sklepy, które są obecnie otwierane w niedziele niehandlowe, będą zamknięte w niedziele niehandlowe po 1 lutego. Do momentu opublikowania artykułu nie otrzymaliśmy jednak odpowiedzi. Pytania wysłaliśmy również do przedstawicieli sieci Aldi.