"Propozycja jest oderwana od rzeczywistości". Zmiany w niedzielnym zakazie handlu budzą kontrowersje

- Dzisiaj jak słyszę o propozycjach, które mają jeszcze bardziej ograniczać handel, to jest to po prostu niemądre, nieracjonalne - ocenił w rozmowie z TVN24 Tomasz Trela z Lewicy. Chodzi o zmiany dotyczące wyjątku dopuszczającego otwieranie, w dni objęte zakazem handlu w niedziele, sklepów świadczących usługi pocztowe. Zdaniem Dariusza Jońskiego z Koalicji Obywatelskiej, to "bardzo złe rozwiązanie".