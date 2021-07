Zakaz handlu w niedziele. Trybunał Konstytucyjny wydał ważne orzeczenie

Zakaz handlu w niedzielę - TK uznał dwa przepisy za konstytucyjne

We wtorek Trybunał Konstytucyjny orzekł, że konstytucyjne jest określone w ustawie pojęcie wykonywania pracy w niedzielę. Zgodnie z przepisami należy przez to rozumieć "wykonywanie takiej pracy lub takich czynności przez pracownika lub zatrudnionego w okresie 24 kolejnych godzin przypadających odpowiednio między godziną 24 w sobotę, a godziną 24 w niedzielę".

Decyzja TK dot. zakazu handlu w niedzielę - umorzenie w przypadku dwóch wniosków

Drugi z przepisów to przepis wyliczający wyjątki od tego zakazu; zdaniem Konfederacji Lewiatan różnicuje on pracowników co do swobody wykonywania przez nich pracy w określone dni.