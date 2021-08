Zaostrzenie zakazu handlu w niedziele w Sejmie. Jest opinia pracodawców

Projekt zaostrzenia handlu w niedziele budzi kontrowersje. W ocenie Związku Pracodawców Business Centre Club nowelizacja przygotowana przez posłów Prawa i Sprawiedliwości "zmierza do dalszego, nieuzasadnionego, ograniczenia możliwości skorzystania przez przedsiębiorców z wyłączeń umożliwiających otwarcie placówki handlowej w niedzielę". Opinię opublikowano na stronach Sejmu.

W Sejmie znajduje się, przygotowany przez posłów Prawa i Sprawiedliwości, projekt ustawy o zmianie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. Na początku sierpnia projekt został skierowany do pierwszego czytania w sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

Zakaz handlu w niedziele - opinia BCC

W ocenie BCC proponowana nowelizacja "zmierza do dalszego, nieuzasadnionego, ograniczenia możliwości skorzystania przez przedsiębiorców z wyłączeń umożliwiających otwarcie placówki handlowej w niedzielę".

Jedna z proponowanych zmian polega bowiem na tym, że wyłączeniu spod zakazu handlu będą mogły korzystać placówki pocztowe, których przeważająca działalność polega na świadczeniu usług pocztowych, a nie - jak to wynika z obecnie obowiązującej ustawy - wszystkie placówki pocztowe.

W ocenie organizacji "obecnie niedzielne zakupy w małych sklepach ograniczają się do kupienia jedynie tego, czego ewentualnie zabraknie po sobotnich zakupach". "To doskonały przykład tego, jak nierozsądna ingerencja państwa w gospodarkę powoduje odwrotne do zamierzonych skutki" - dodano.