Zawieszenie zakazu handlu na czas pandemii. Jest projekt

Zniesienie zakazu handlu w niedzielę przynajmniej na czas pandemii i 90 dni po jej zakończeniu oraz rekompensaty dla firm zamykanych w wyniku decyzji władz - to niektóre założenia projektu przygotowanego przez senatorów Koalicji Obywatelskiej. Jednocześnie zaproponowano wprowadzenie gwarancji dla pracowników co najmniej dwóch wolnych niedziel w ciągu czterech następujących po sobie tygodni.

- (Ustawa - red.) ma pomóc polskim obywatelom, przedsiębiorcom i pracownikom przejść przez, jak wszystko na to wskazuje, coraz silniejszy kryzys, nie tylko pandemiczny, ale również gospodarczy - oświadczył senator KO Marcin Bosacki, zapowiadając na poniedziałkowej konferencji prasowej złożenie do marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego projektu nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach w czasie pandemii COVID-19.

Rekompensaty

Kolejne propozycje KO to, jak mówił Szejnfeld, zagwarantowanie rekompensaty "dla przedsiębiorstw zamykanych przez władzę publiczną". - Jeśli przedsiębiorstwo zostanie zamknięte nie z własnej woli, nie ze względu na własną biznesową decyzję, ale ze względu na decyzję premiera, wojewody, poniesie szkody z tego tytułu, (...) jeżeli Polska ma być państwem prawnym, to musi zagwarantować odszkodowania dla tych przedsiębiorców - powiedział senator KO.

Podobna propozycja - jak relacjonował - dotyczy najmniejszych firm. - Chcemy, aby miały one możliwość w czasie pandemii zawieszania swojej działalności gospodarczej, do tej pory nie mają. Wiele z nich, jeżeli pandemia, nie daj Boże, będzie się rozwijała, będzie musiała zamknąć swoje firmy, zwolnić swoich pracowników. Nie chcemy tego - zaznaczył.

- Jeżeli ktoś nie prowadzi działalności gospodarczej, nie może zwrócić się do urzędu z zapytaniem o sposób zrealizowania swojego obowiązku. I jeśli otrzyma odpowiedź na takie zapytanie, to gdy się zastosuje, to nie poniesie żadnych konsekwencji. Takich możliwości nie ma. My chcemy to wprowadzić - zadeklarował.