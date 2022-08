Kontrola sklepów popularnej sieci handlowej. "Szacunek do przepisów prawa wziął górę"

Inspektorzy pracy w niedzielę przeprowadzili kontrolę 258 sklepów należących do sieci Biedronka. Okazało się, że w żadnym z nich nie była prowadzona działalność handlowa - poinformowała Katarzyna Łażewska-Hrycko, Główny Inspektor Pracy. Oznacza to, że sieć nie złamała przepisów o zakazie handlu. Wcześniej pojawiały się informacje dotyczące rzekomych przygotowań sieci do otwarcia części placówek w niedziele niehandlowe.

W ostatnich dniach pojawiały się informacje o tym, że sieć Biedronka szykuje się do otwarcia części sklepów w niedziele niehandlowe. Wysłaliśmy pytania w tej sprawie do biura prasowego firmy, ale do momentu opublikowania artykułu nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

Branżowy portal Wiadomoscihandlowe.pl kilka dni temu pisał, że "wszystko wskazuje na to, że Biedronka wróci do handlowania w niedziele dzięki temu, że umożliwi klientom sklepów wypożyczanie książek". Redakcja otrzymała skanu dokumentu z wytycznymi, jak powinna działać wypożyczalnia książek w Biedronce. Według portalu wytyczne mieli otrzymać pracownicy sklepów tej sieci. Już w pierwszych miesiącach tego roku pojawiały się informacje o tym, że sklepy różnych sieci otwierały się na przykład jako czytelnie czy też dworce autobusowe.

Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg poinformowała w piątek na Twitterze, że zwróciła się do Głównej Inspektor Pracy o przeprowadzenie wzmożonych kontroli "w związku z informacjami dot. handlu w niedziele w miejscach przekształconych w tym celu w placówki medyczne bądź czytelnie". Szefowa MRiPS nie podała przy tym nazwy sieci handlowej, która miałaby zostać objęta kontrolą.

W poniedziałek informacje po pilotażowej kontroli przekazała Państwowa Inspekcja Pracy, która podkreśliła, że sieć Biedronka "nie złamała w niedzielę prawa".

"W związku z licznymi doniesieniami mediów o planach otwarcia w niedzielę 7 sierpnia br. sklepów należących do sieci Biedronka Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko podjęła decyzję o przeprowadzeniu na terenie Okręgowych Inspektoratów Pracy w Warszawie, Poznaniu, Gdańsku i Katowicach pilotażowych kontroli w zakresie przestrzegania przepisów ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni" - czytamy w komunikacie. Jak przekazano, inspektorzy pracy udali się do 258 sklepów sieci Biedronka.

"Okazało się, że w żadnym z nich nie była prowadzona działalność handlowa" - przekazała, cytowana w komunikacie, Katarzyna Łażewska-Hrycko, Główny Inspektor Pracy. "Cieszę się, że kierownictwo sieci "Biedronka" nie podjęło decyzji o uruchomieniu sklepów w niedzielę. Uważam, że jest to efekt wspólnych działań PIP oraz resortów: Rodziny i Polityki Społecznej oraz Finansów. Szacunek do przepisów prawa wziął górę nad chęcią osiągnięcia dodatkowych zysków z naruszeniem prawa pracowników do niedzielnego wypoczynku z rodziną" - oceniła szefowa PIP.

Kontrole PIP w sklepach

Jednocześnie Państwowa Inspekcja Pracy zapowiedziała, że nadal wszelkie sygnały dotyczące naruszenia przepisów ograniczających handel w niedzielę będą weryfikowane przez inspektorów z wykorzystaniem wszystkich dostępnych środków.

Minimalny mandat nałożony przez inspektora pracy za naruszenie zakazu to 1000 zł. Jeśli sprawa trafi do sądu, to kara może wynieść nawet 100 tysięcy złotych, gdy działania pracodawcy zostaną ocenione jako uporczywe naruszanie uprawnień pracowniczych.

"Aby stwierdzić naruszenie przepisów inspektor nie musi być obecny w sklepie w dniu, w którym obowiązywał zakaz prowadzenia handlu. Fakt prowadzenia działalności handlowej w dzień objęty zakazem może być stwierdzony w oparciu o różne dowody - np. na podstawie ewidencji czasu pracy pracowników, godzin uruchomienia kas, zeznań świadków, zapisów monitoringu, nawet po upływie jakiegoś czasu od tego zdarzenia" - wyjaśniła PIP w komunikacie.

Uszczelnienie przepisów

Od 1 lutego br. obowiązują zmiany w zakazie handlu w niedziele, które miały na celu uszczelnienie obowiązujących do tej pory przepisów. Po wejściu w życie nowelizacji otwarcie sklepów w niehandlowe niedziele, które świadczą też usługi pocztowe, jest możliwe, jeśli przychody z tej działalności przekraczają 40 procent przychodów danej placówki. Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Finansów ewidencja sprzedaży ma być prowadzona oddzielnie dla każdej placówki handlowej, nawet jeśli dany przedsiębiorca posiada kilka takich placówek.

Nowela wprowadziła określenie "przeważająca działalność", które oznacza rodzaj przeważającej działalności wskazany we wniosku o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, jeżeli działalność ta jest wykonywana w danej placówce handlowej i stanowi co najmniej 40 proc. miesięcznego przychodu ze sprzedaży.

Ponadto znowelizowane przepisy pozwoliły przedsiębiorcom będącym osobami fizycznymi, który prowadzi handel wyłącznie osobiście, we własnym imieniu i na własny rachunek, z nieodpłatnej pomocy, np. małżonka, dzieci, rodziców, rodzeństwa, wnuków, dziadków, którzy nie są pracownikami sklepu.

Niedziele handlowe 2022

Ustawa wprowadzająca stopniowo zakaz handlu w niedziele weszła w życie 1 marca 2018 roku. Przepisy przewidują katalog 32 wyłączeń. Zakaz nie obowiązuje m.in. w placówkach pocztowych, cukierniach, lodziarniach, na stacjach paliw płynnych, w kwiaciarniach, w sklepach z prasą ani w kawiarniach.

W 2022 roku - podobnie jak w 2021 roku - handlowych niedziel jest siedem. Najbliższa niedziela bez zakazu handlu wypada 28 sierpnia.

