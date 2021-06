Solidarność domaga się zmian w zakazie handlu. "Jawna kpina z prawa i ustawodawcy"

Rada Krajowej Sekcji Handlu NSZZ "Solidarność" domaga się wykreślenia placówek pocztowych z listy wyjątków umożliwiających otwarcie sklepów w niedziele niehandlowe. Związkowcy skierowali pismo w tej sprawie do premiera Mateusza Morawieckiego.

Rada Krajowej Sekcji Handlu NSZZ "Solidarność" domaga się jak najszybszej nowelizacji Ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz niektóre inne dni. Miałaby ona polegać na wykreśleniu placówek pocztowych z listy wyjątków, których nie dotyczą obostrzenia zapisane w ustawie.

Zakaz z wyjątkami

Ustawa o niedzielnym handlu przewiduje katalog 32 wyłączeń. Oprócz placówek pocztowych zakaz nie obowiązuje m.in. w cukierniach, lodziarniach, na stacjach paliw płynnych, w kwiaciarniach, w sklepach z prasą ani w kawiarniach. Przepisy obowiązują od 1 marca 2018 roku.

"Był to niezwykle ważny dzień dla setek tysięcy pracowników handlu i ich rodzin. Wreszcie po dziesięcioleciach życia w poczuciu, że są traktowani we własnym kraju jak obywatele drugiej kategorii, odzyskali oni jedno z elementarnych praw pracowniczych, czyli prawo do niedzielnego odpoczynku" - wskazali związkowcy w piśmie do szefa rządu zamieszczonym na stronie internetowej Solidarności.

Jednocześnie zwrócili jednak uwagę, że na etapie prac parlamentarnych nad ustawą wprowadzono do niej zapis dotyczący placówek pocztowych. Zdaniem Rady Krajowej Sekcji Handlu NSZZ "Solidarność", "stanowi on furtkę do obchodzenia ograniczeń w niedzielnym handlu".

"Wskazywaliśmy na to zagrożenie jeszcze przed wejściem ustawy w życie i niestety nasze obawy się potwierdziły. Kolejne sieci handlowe wprowadzają w swoich placówkach usługę odbioru i nadawania paczek, co pozwala im udawać, że są placówkami pocztowymi i prowadzić handel w niedziele" - czytamy w piśmie. W ocenie Solidarności "takie postępowanie stanowi jawną kpinę z prawa obowiązującego w naszym kraju i z ustawodawcy, który to prawo ustanowił".

"W procederze uczestniczą firmy kontrolowane przez Skarb Państwa"

Związkowcy zwrócili również uwagę na działania firm kontrolowanych przez Skarb Państwa. "Nasze ogromne oburzenie budzi fakt, że w tym procederze uczestniczą firmy kontrolowane przez Skarb Państwa. Kilkanaście dni temu w mediach ukazała się informacja, że spółka Ruch kontrolowana przez Orlen oferuje sieciom handlowym współpracę umożliwiającą im omijanie obostrzeń dotyczących handlu w niedziele" - napisano w piśmie do premiera Morawieckiego.

"Należy zadać pytanie, w jaki sposób mamy oczekiwać od prywatnych sieci handlowych przestrzegania jakichkolwiek standardów dotyczących praw pracowniczych, skoro państwowe firmy, określane mianem 'narodowych czempionów' tego nie robią?" - dodali związkowcy.

Według Rady Krajowej Sekcji Handlu NSZZ "Solidarność" jak najszybsza nowelizacja ustawy "jest absolutnie konieczna". "Jeśli nie zostanie ona wprowadzona, niebawem ustawa stanie się martwym prawem" - wskazano. Związkowcy liczą na interwencję premiera Mateusza Morawieckiego.

Zgodnie z przepisami, na najbliższą niedzielę handlową poczekamy do 27 czerwca. Ponadto do końca roku handlowe mają być także niedziele: 29 sierpnia, 12 grudnia oraz 19 grudnia.

PAP

Autor:mb/dap

Źródło: TVN24 Biznes