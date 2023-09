Obchodzenie zakazu handlu w niedziele. Minister o "wyraźnym wzroście" naruszeń

Zakaz handlu w niedziele obowiązuje od ponad pięciu lat. W pierwszym półroczu 2023 roku w blisko co trzeciej skontrolowanej placówce handlowej stwierdzono naruszenie zakazu - poinformowała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Dla porównania w 2022 roku ten odsetek był niższy i wynosił 20 procent. Ministerstwo na razie nie planuje jednak kolejnej nowelizacji przepisów "w celu bardziej rygorystycznego podejścia do wyłączeń spod zakazu handlu w niedziele".

Interpelację skierowała Barbara Bartuś, wiceprzewodnicząca klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. "W ostatnim czasie zgłasza się do mnie wiele rozgoryczonych osób, które ponownie zmuszane są do pracy w niedziele. Interweniują również osoby, które osobiście prowadzą swoje sklepiki, a przy nieuczciwej konkurencji i otwartych w niedziele obok nich marketach 'z leżakami obok regału z książkami' ich sklepy stają się nieatrakcyjne, przez co znacząco spadły im obroty" - napisała parlamentarzystka.

Zakaz handlu w niedziele pod lupą

Więcej naruszeń

Szefowa MRiPS zwróciła uwagę, że zmianie uległa też wielkość placówek, w których stwierdzano uchybienia. Marlena Maląg wyjaśniła, że "o ile do 2021 roku naruszenia odnotowywano przede wszystkim w małych placówkach handlowych, o tyle od 2022 roku tendencja ta uległa wyraźnemu odwróceniu". "Wynika to przede wszystkim ze zmiany wyłączeń spod zakazu handlu, na które powołują się sklepy (głównie korzystanie z możliwości, jakie daje art. 6 ust. 1 pkt 10 ustawy o ograniczeniu handlu)" - wskazała minister.

"Wiele wątpliwości interpretacyjnych"

Marlena Maląg wyjaśniła, że skłania to przedsiębiorców do odmowy przyjmowania grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych, co powoduje konieczność kierowania spraw na drogę postępowania sądowego. Zwróciła przy tym uwagę na niejednolite orzecznictwo w sprawach o wykroczenia, dotyczące powierzania - wbrew zakazowi handlu - wykonywania pracy w handlu lub wykonywania czynności związanych z handlem pracownikowi lub zatrudnionemu. Zgodnie z przepisami, grozi za to kara grzywny w wysokości od 1000 do 100 000 zł.