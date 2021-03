Setki tysięcy złotych kar za złamanie zakazu handlu. Wyniki kontroli w sklepach

Zakaz handlu w niedziele

Sprawy w sądzie

Państwowa Inspekcja Pracy podała, że według stanu na dzień 2 marca br. sądy rozstrzygnęły łącznie 467 wniosków skierowanych do sądów w okresie od 1 marca 2018 roku do 31 grudnia 2020 roku "w związku z wykroczeniami z art. 10 ust 1 lub 2 ustawy o ograniczeniu handlu, orzekając kary grzywny na łączną kwotę 285,1 tys. zł".

"Pojawiają się różne sugestie dotyczące modyfikacji przepisów"

W ich ocenie dotychczasowe obserwacje pokazały, że Polacy w większości przyzwyczaili się do braku handlu w niedzielę i zmienili swoje zwyczaje zakupowe. "Co więcej, z punktu widzenia życia rodzinnego, w tym przede możliwości wspólnego spędzania czasu z rodziną również dla pracowników sektora handlowego jest to pozytywna zmiana" - podkreślili.

"Od wielu lat trwają bowiem procesy konsolidacji i usieciowienia polskiego handlu detalicznego. Wynika to z jego dużego rozproszenia i nasycenia placówkami handlowymi. O ile w Polsce na 10 000 mieszkańców przypada ok. 25 placówek handlowych, to np. we Francji jest ich 2. Trend ten jest więc naturalnym w procesie dążenia gospodarki do efektywnej alokacji zasobów i nie jest wywołany przez przepisy dot. ograniczenia niedzielnego handlu" - dodano.