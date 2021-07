"Ośmieszające polski system prawny praktyki wielkich sieci". Związkowcy o niedzielach bez handlu

Handlowa Solidarność i kilka organizacji przedsiębiorców zwróciły się z apelem do wicepremiera i ministra rozwoju, pracy i technologii Jarosława Gowina o pilną nowelizację zakazu handlu w niedziele. Jak wskazano, część przepisów "jest nieprecyzyjna, co otwiera drogę do ich omijania wbrew intencjom, jakie przyświecały ustawodawcy i w zasadzie ośmiesza polski rząd, parlament".