Tusk o zakazie handlu w niedzielę. "Padły jakieś Lidle?"

Tusk: władza nie jest po to, aby narzucać rygory, którego sensu nie rozumiemy

Donald Tusk oznajmił, że "bardzo ważne jest dla mnie to, abyśmy uwierzyli, że władza nie jest po to, aby narzucać nam jakieś rygory, którego sensu nie rozumiemy". - Poza tym, że one nam później utrudniają życie lub doprowadzą do tragedii - podkreślił.