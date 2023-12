Kołodziejczak o zakazie handlu w niedziele. "Moje zdanie jest tutaj niezmienne"

Moje zdanie jest tutaj niezmienne. Niedziele nie powinny być handlowe. Polacy z resztą przyzwyczaili się do tego, że one nie są handlowe - stwierdził wiceminister rolnictwa Michał Kołodziejczak, pytany kwestię zmian w obowiązujących przepisach.

- Moje zdanie jest tutaj niezmienne. Niedziele nie powinny być handlowe. Polacy z resztą przyzwyczaili się do tego, że one nie są handlowe. Wielu z nas potrafi tak ustawić swój bieg tygodnia (by zakupy zrobić w tygodniu - przyp. red.) - powiedział Michał Kołodziejczak.

Zakaz handlu i wyborcze obietnice

W umowie koalicyjnej ugrupowań tworzących rząd Donalda Tuska kwestii zakazu handlu nie poruszono. Jednak także Trzecia Droga, którą tworzą Polska 2050 Szymona Hołowni i Polskie Stronnictwo Ludowe, zapowiadała zmiany dotyczące handlowych niedziel. - Zniesiemy absurdalny zakaz handlu w niedzielę. Wprowadzimy dwie niedziele handlowe w miesiącu. To nasza gwarancja. Nie może być tak, że dziś 4 tysiące małych sklepów jest zamknięte przez ten zakaz - mówił na początku września Szymon Hołownia. Byłby to powrót do 2018 roku i sytuacji z pierwszego okresu po wejściu zakazu handlu w niedziele. Wówczas w każdym miesiącu - co do zasady - były dwie niedziele handlowe - pierwsza i ostatnia.