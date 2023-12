Dziś ostatnia taka niedziela w tym roku

17 grudnia 2023 roku wypada ostatnia w tym roku niedziela bez zakazu handlu. Oznacza to, że czynne będą większe sklepy oraz galerie handlowe.

W 2023 roku - podobnie jak w roku 2022 - handlowych niedziel jest siedem. Zakaz handlu do tej pory nie obowiązywał w ostatnie niedziele stycznia, kwietnia, czerwca, sierpnia, a także niedzielę poprzedzającą Wielkanoc. Ponadto - na mocy nowych przepisów - sklepy były otwarte również w niedzielę, 10 grudnia.

Niedziele handlowe w grudniu

Oznacza to, że ostatnia w tym roku niedziela handlowa wypada 17 grudnia.

W ustawie przewiduje katalog 32 wyłączeń. Zakaz handlu w niedziele nie obejmuje m.in. działalności pocztowej, jeśli przychody z tej działalności stanowią co najmniej 40 proc. przychodów ze sprzedaży danej placówki. Ponadto nie obowiązuje w cukierniach, lodziarniach, na stacjach paliw płynnych, w kwiaciarniach, w sklepach z prasą ani w kawiarniach.

Za złamanie zakazu handlu w niedziele grozi od 1000 zł do 100 tys. zł kary, a przy uporczywym łamaniu ustawy – kara ograniczenia wolności.

Nowe zasady ustalania niedziel handlowych

Dotychczas obowiązywały przepisy, zgodnie z którymi w Wigilię Bożego Narodzenia, która wypadała także w niedzielę, handel oraz wykonywanie czynności związanych z handlem oraz powierzanie pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania pracy w handlu było zakazane, ale po godzinie 14.00. Oznaczało to, że większe sklepy czy galerie handlowe mogły być otwarte maksymalnie do godziny 14. Dotyczyło to też - zgodnie z definicją placówki handlowej - stoisk i straganów, czyli też punktów zajmujących się sprzedażą choinek.