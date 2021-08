Zakaz handlu w niedziele. Połowa badanych Polaków chce zmian

Zakaz handlu w niedzielę ma coraz więcej przeciwników. Jak pisze "Rzeczpospolita", przybywa osób, które chciałyby powrotu niedziel handlowych. Mimo to nad handlowcami i ich klientami wisi groźba zaostrzenia obecnych przepisów.

Zakaz handlu w niedzielę - badanie

- Co czwarty Polak chciałby, aby dwie niedziele w miesiącu były handlowe. Takie rozwiązanie wydaje się optymalne. Konsumenci rozumieją, że zakaz handlu w niedzielę to gwarancja dla pracowników sklepów choćby jednego dnia wolnego – mówi w rozmowie z gazetą Adam Czarnecki z ARC Rynek i Opinia. - Dostrzegają też negatywne strony. Zamknięte w niedzielę sklepy to ograniczenie możliwości dodatkowej pracy zarobkowej, na przykład dla studentów – dodaje. Na taką odpowiedź wskazało 34 proc. respondentów. Dla jednej czwartej badanych efektem ustawy jest także wzrost liczby likwidacji sklepów, a dla 28 proc. - problemy dla firm.