Zakaz handlu i "kompromisowe" rozwiązanie. Propozycja Polski 2050

Wprowadzenie dwóch niedziel handlowych w miesiącu - zakłada przedstawiony w czwartek projekt Polski 2050. Posłowie ugrupowania będą namawiać wszystkich koalicjantów do jego poparcia. Ryszard Petru ma nadzieję, że "z PO nie będzie problemu" i ocenił, że jest szansa na porozumienie z Lewicą.

Petru powiedział na konferencji prasowej, że skierowany do Sejmu projekt zawiera rozwiązanie, które było jednym z postulatów wyborczych Polski 2050.

Polska 2050 chce więcej niedziel bez zakazu handlu

Według niego, dwie niedziele handlowe w miesiącu, to "kompromis pomiędzy pełną liberalizacją handlu, a obecnym zakazem". - Chcę zwrócić uwagę na to, że zadbaliśmy o pracowników handlu. W tej nowelizacji proponujemy podwójne wynagrodzenie za pracę w niedzielę handlową - powiedział Petru.

Petru podkreślił, że według szacunków, uwolnienie handlu w niedzielę spowoduje wzrost obrotu sklepów o 4 proc., a także istnieje szansa na wzrost zatrudnienia do 40 tys. osób.

- Ta nowelizacja wynika w pewnym sensie z braku działań jednego z resortów, ale nie chciałbym, żebyście państwo to postrzegali jako konflikt w koalicji. To raczej jest nasza troska o to, aby dbać o realizację naszego programu i pobudzić w Polsce wzrost gospodarczy - powiedział poseł Polski2050-TD.