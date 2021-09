Zakaz handlu w najbliższą niedzielę. Ale wyjątków nie brakuje

W najbliższą niedzielę 12 września będzie obowiązywał zakaz handlu. Oznacza to, że tego dnia otwarte mogą być między innymi sklepy, w których za ladą staną ich właściciele, a także placówki oferujące usługi pocztowe.

Na najbliższą niedzielę handlową poczekamy do 12 grudnia. Kolejna wypada w niedzielę 19 grudnia.

Zgodnie z przepisami, zakaz nie obowiązuje również w placówkach handlowych, w których handel jest prowadzony przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną wyłącznie osobiście, we własnym imieniu i na własny rachunek.

Zakaz handlu w niedziele - wyjątki

Pod koniec 2020 roku współpracę z firmą kurierską DHL Parcel nawiązało niemal pół setki sklepów Stokrotka Express. W marcu 2021 roku również sieć Intermarche poinformowała, że część jej placówek zostanie otwarta w niedziele i będzie świadczyć usługi pocztowe. Do grona sieci czynnych w ostatni dzień tygodnia dołączył Polomarket.

Niedawno informowaliśmy, że Carrefour Polska podpisał umowę ramową o współpracy z firmą PointPack, która oferuje rozwiązania informatyczne wspomagające nadawanie i odbieranie przesyłek. "Uruchomienie usług kurierskich dających naszym klientom możliwość nadania lub odbioru przesyłek w Carrefour, to kolejne z udogodnień, które chcemy zaoferować im przy okazji codziennych zakupów" - poinformowała TVN24 Biznes Izabella Rokicka, dyrektor komunikacji Carrefour Polska. Czy to oznacza, że sklepy należące do sieci będą otwarte również w niedziele niehandlowe? Tego na razie nie wiadomo.