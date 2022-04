Dwie niedziele handlowe w kwietniu

W niedzielę 3 kwietnia obowiązuje zakaz handlu. Oznacza to, że duże sklepy i galerie handlowe nie są dzisiaj czynne. Najbliższa niedziela handlowa wypada 10 kwietnia. Sklepy będą również otwarte w niedzielę 24 kwietnia.

Zakaz handlu w niedziele - nowe przepisy

Przedsiębiorcom za złamanie przepisów o zakazie handlu w niedzielę grożą kary w wysokości od 1000 do 100 000 zł. Od 1 lutego 2022 r. tej samej karze podlega osoba, która nie prowadzi ewidencji miesięcznego przychodu placówki albo tę ewidencję prowadzi w sposób niezgodny z przepisami.

Ograniczenia w handlu w niedziele

Ustawa, która wprowadziła ograniczenia w niedzielnym handlu, obowiązuje od 1 marca 2018 roku. Na początku w każdym miesiącu - co do zasady - były dwie niedziele handlowe - pierwsza i ostatnia. Od 2019 roku handel można było prowadzić w jedną niedzielę w miesiącu - ostatnią. W 2020 roku rozpoczął się trzeci etap wdrażania zakazu - handlowych niedziel miało być siedem. Ostatecznie jednak liczba niedziel handlowych, w związku z epidemią COVID-19, w 2020 roku wzrosła do ośmiu.