Zakupy w niedzielę. Czy 24 kwietnia sklepy będą otwarte?

Wagit Alekpierow zrezygnował z funkcji prezesa Łukoila - poinformował w czwartek Reuters, powołując się na komunikat spółki. Na początku marca zarząd Łukoila - drugiego co do wielkości producenta ropy naftowej w Rosji - w oświadczeniu wzywał do jak najszybszego zakończenia konfliktu w Ukrainie.