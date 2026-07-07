Z kraju Nowa usługa w mObywatelu. Użytkownicy mogą zgłaszać niebezpieczne produkty Paulina Karpińska |

Gawkowski: będziemy rozwijali mObywatela, będziemy wdrażać europejski portfel tożsamości cyfrowej Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało, że "jeśli produkt lub warunki sanitarne w danym miejscu zagrażają zdrowiu, życiu lub bezpieczeństwu publicznemu, warto sięgnąć po telefon i skorzystać z aplikacji".

Chodzi o nową usługę Zagrożenie zdrowia publicznego, która została dodana do rządowej aplikacji mObywatel.

Dowiedz się więcej: Znana sieć wycofuje herbatniki. Ostrzeżenie

Zagrożenie zdrowia publicznego. Nowa usługa w mObywatelu

Jak wyjaśniono w serwisie X, "we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym powstała usługa Zagrożenia zdrowia publicznego". Jak czytamy, "wystarczy wybrać kategorię sprawy, opisać problem i wysłać zgłoszenie do Państwowej Inspekcji Sanitarnej".

Jeśli interwencja dotyczy miejsca, użytkownik może zgłosić nieprawidłowości, które obejmują:

niewłaściwy stan sanitarno-higieniczny obiektu,

jakość wody,

warunki pracy lub nauki,

narażenie na promieniowanie,

warunki żywienia.

Jeżeli problem dotyczy produktu, w zgłoszeniu można wskazać między innymi kategorie:

żywność,

kosmetyki,

detergenty.

Zaznaczono, że do zgłoszenia można dodać zdjęcia, nagrania lub dokumenty. W aplikacji można też zobaczyć statusy zgłoszeń i ich historię.

Tydzień nowości w mObywatelu trwa w najlepsze! We współpracy z @GIS_gov powstała usługa Zagrożenia zdrowia publicznego. 🦠☢️🧫



Dzięki niej zgłosisz:

🏭 nieprawidłowości dotyczące miejsc (na przykład stan higieniczno-sanitarny obiektu, warunki pracy czy jakość wody),

🧴… pic.twitter.com/huw8pEJbIZ — mObywatel (@mObywatelGOV) July 3, 2026 Rozwiń