Nowa usługa w mObywatelu. Użytkownicy mogą zgłaszać niebezpieczne produkty
Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało, że "jeśli produkt lub warunki sanitarne w danym miejscu zagrażają zdrowiu, życiu lub bezpieczeństwu publicznemu, warto sięgnąć po telefon i skorzystać z aplikacji".
Chodzi o nową usługę Zagrożenie zdrowia publicznego, która została dodana do rządowej aplikacji mObywatel.
Zagrożenie zdrowia publicznego. Nowa usługa w mObywatelu
Jak wyjaśniono w serwisie X, "we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym powstała usługa Zagrożenia zdrowia publicznego". Jak czytamy, "wystarczy wybrać kategorię sprawy, opisać problem i wysłać zgłoszenie do Państwowej Inspekcji Sanitarnej".
Jeśli interwencja dotyczy miejsca, użytkownik może zgłosić nieprawidłowości, które obejmują:
- niewłaściwy stan sanitarno-higieniczny obiektu,
- jakość wody,
- warunki pracy lub nauki,
- narażenie na promieniowanie,
- warunki żywienia.
Jeżeli problem dotyczy produktu, w zgłoszeniu można wskazać między innymi kategorie:
- żywność,
- kosmetyki,
- detergenty.
Zaznaczono, że do zgłoszenia można dodać zdjęcia, nagrania lub dokumenty. W aplikacji można też zobaczyć statusy zgłoszeń i ich historię.