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Nowa usługa w mObywatelu. Użytkownicy mogą zgłaszać niebezpieczne produkty

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Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Użytkownicy aplikacji mObywatel mogą już zgłaszać do sanepidu przypadki, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego. Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało, że w aplikacji uruchomiono nową usługę, dzięki której można szybko przekazać informacje o niebezpiecznych produktach lub nieodpowiednich warunkach sanitarnych.

Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało, że "jeśli produkt lub warunki sanitarne w danym miejscu zagrażają zdrowiu, życiu lub bezpieczeństwu publicznemu, warto sięgnąć po telefon i skorzystać z aplikacji". 

Chodzi o nową usługę Zagrożenie zdrowia publicznego, która została dodana do rządowej aplikacji mObywatel.

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Zagrożenie zdrowia publicznego. Nowa usługa w mObywatelu

Jak wyjaśniono w serwisie X, "we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym powstała usługa Zagrożenia zdrowia publicznego". Jak czytamy, "wystarczy wybrać kategorię sprawy, opisać problem i wysłać zgłoszenie do Państwowej Inspekcji Sanitarnej".

Jeśli interwencja dotyczy miejsca, użytkownik może zgłosić nieprawidłowości, które obejmują: 

  • niewłaściwy stan sanitarno-higieniczny obiektu, 
  • jakość wody, 
  • warunki pracy lub nauki,
  • narażenie na promieniowanie, 
  • warunki żywienia. 

Jeżeli problem dotyczy produktu, w zgłoszeniu można wskazać między innymi kategorie: 

  • żywność, 
  • kosmetyki,
  • detergenty. 

Zaznaczono, że do zgłoszenia można dodać zdjęcia, nagrania lub dokumenty. W aplikacji można też zobaczyć statusy zgłoszeń i ich historię. 

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Tagi:
mObywatelSanepid
Paulina Karpińska
Paulina Karpińska
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
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