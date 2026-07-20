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Dług Skarbu Państwa rośnie. Resort finansów podał wyliczenia

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Złotówki Pieniądze PLN
Andrzej Domański, minister finansów, komentuje dane dotyczące deficytu budżetu państwa
Źródło zdj. gł.: AdobeStock
Deficyt Skarbu Państwa wzrósł w czerwcu o 2,5 procent - przekazał resort finansów, dodając, że obecne zadłużenie wynosi blisko 2,19 biliona złotych.

Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec czerwca 2026 r. wyniosło ok. 2 bln 189,3 mld zł, co oznacza wzrost o 53,7 mld zł (czyli o 2,5 proc.) w stosunku do maja - wynika z opublikowanych przez Ministerstwo Finansów w poniedziałek wstępnych danych.

Dług krajowy wyniósł ok. 1 bln 750,5 mld zł, a dług zagraniczny - 438,8 mld zł (tj. 20 proc. całego długu Skarbu Państwa).

Wykonanie budżetu w pierwszym półroczu 2026 roku

Resort finansów poinformował także, że szacunkowe wykonanie budżetu państwa w okresie styczeń - czerwiec 2026 r. w stosunku do ustawy budżetowej na 2026 r. wyniosło:

  • dochody - 278,7 mld zł, tj. 43,1 proc.,
  • wydatki -402,4 mld zł, tj. 43,8 proc.,
  • deficyt - 123,7 mld zł, tj. 45,5 proc..
Źródło: PAP
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Tagi:
Budżet państwaPolska
Paulina Karpińska
Paulina Karpińska
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
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