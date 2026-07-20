Z kraju Dług Skarbu Państwa rośnie. Resort finansów podał wyliczenia Oprac. Paulina Karpińska |

Andrzej Domański, minister finansów, komentuje dane dotyczące deficytu budżetu państwa Źródło zdj. gł.: AdobeStock

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Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec czerwca 2026 r. wyniosło ok. 2 bln 189,3 mld zł, co oznacza wzrost o 53,7 mld zł (czyli o 2,5 proc.) w stosunku do maja - wynika z opublikowanych przez Ministerstwo Finansów w poniedziałek wstępnych danych.

Dług krajowy wyniósł ok. 1 bln 750,5 mld zł, a dług zagraniczny - 438,8 mld zł (tj. 20 proc. całego długu Skarbu Państwa).

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Wykonanie budżetu w pierwszym półroczu 2026 roku

Resort finansów poinformował także, że szacunkowe wykonanie budżetu państwa w okresie styczeń - czerwiec 2026 r. w stosunku do ustawy budżetowej na 2026 r. wyniosło:

dochody - 278,7 mld zł, tj. 43,1 proc.,

wydatki -402,4 mld zł, tj. 43,8 proc.,

deficyt - 123,7 mld zł, tj. 45,5 proc..