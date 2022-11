Jerzy Hausner o regule wydatkowej: to jest faktycznie jej demontaż

- Myślę, że to nie są wyjątki od reguły wydatkowej, to jest faktycznie jej demontaż. Oczywiście możemy w tej chwili toczyć spory prawno-ekonomiczne, co z tej reguły wydatkowej zostało. Na przykład toczymy je przy okazji tego, jak liczyć wydatki na zbrojenie, na obronność, na podniesienie potencjału obronnego naszego kraju, naszej armii. Ale to są spory pozorne, bo w istocie ta reguła została zdemontowana - powiedział prof. Hausner.