Biorą pożyczki, by pomóc wnukom. Średni dług to prawie 20 tysięcy złotych

Wzrósł średni dług pojedynczego seniora

Analitycy KRD wyliczyli, że w ciągu pięciu lat kwota zadłużenia emerytów niemal się podwoiła; ale liczba dłużników wzrosła nieznacznie - z 317 tys. osób w listopadzie 2015 r. do 322 tys. osób w tym roku. Oznacza to, że wzrósł średni dług pojedynczego seniora, który obecnie wynosi ponad 18 tys. zł. Pięć lat temu był o połowę niższy.

O ile wśród młodszej części społeczeństwa dłużnikami częściej są mężczyźni, to na emeryturze role się odwracają. Wśród zadłużonych emerytów mężczyzn jest ponad 131 tys. i mają do spłacenia niemal 2,5 mld zł, a kobiet ponad 191 tys. z łączną kwotą do spłaty wynoszącą nieco ok. 3,3 mld zł.