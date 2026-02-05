Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Z kraju

Sikorski komentuje Muska. "Dziękuję"

Radosław Sikorski
Sikorski: nie widzę tsunami próśb czy entuzjazmu
Źródło: TVN24
Polski minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski skomentował w czwartek na swoim profilu X wyłączenie terminali Starlink rosyjskim żołnierzom. "Dziękuję" - podsumował krótki wpis. Kilka dni wcześniej polityk wdał się w spór z właścicielem systemu telekomunikacyjnego, miliarderem Elonem Muskiem.

"Lepiej późno niż wcale. Dziękuję, @elonmusk" - napisał szef polskiej dyplomacji.

Starcie na linii Sikorski-Musk

Czwartkowy wpis Sikorskiego nastąpił kilka dni po tym, jak polski minister spraw zagranicznych i najbogatszy człowiek świata starli się ze sobą na platformie X.

Po doniesieniach o tym, że armia Kremla korzysta z systemu Starlink, wicepremier i szef MSZ Radosław Sikorski zwrócił się 27 stycznia do Muska.

"Hej, wielki człowieku, dlaczego nie powstrzymasz Rosjan przed używaniem Starlinków do atakowania ukraińskich miast? Zarabianie pieniędzy na zbrodniach wojennych może zaszkodzić" - napisał na X.

"Ten śliniący się imbecyl nawet nie zdaje sobie sprawy, że Starlink stanowi kręgosłup ukraińskiej komunikacji wojskowej" - odpowiedział mu miliarder. Musk skupił się wówczas na podkreśleniu roli systemu dla ukraińskiej armii, ale nie odpowiedział na doniesienia o wykorzystywaniu Starlinka przez Rosjan.

Zablokowanie terminali Starlink

Minister obrony Ukrainy Mychajło Fedorow poinformował w czwartek o zablokowaniu działania wszystkich terminali internetowych Starlink, z których korzystają rosyjscy wojskowi. Zaznaczył, że ukraińscy żołnierze mogą nadal korzystać tylko z terminali wpisanych na tzw. białą listę.

"Kontynuujemy weryfikację terminali Starlink. Pierwsza partia terminali, które znalazły się na 'białej liście', już działa. Obecnie 'białe listy' są aktualizowane raz dziennie. Jeśli zgłosiłeś swój terminal do rejestracji, ale jeszcze nie działa — warto poczekać" - napisał Fedorow w komunikatorze Telegram.

Minister przyznał, że jest to bardzo złożony proces, który wymaga czasu. Ministerstwo obrony równolegle pracuje nad tym, aby dane były sprawdzane w czasie rzeczywistym.

Wyjaśnił, że osoby cywilne muszą zweryfikować swoje konta Starlink za pośrednictwem Centrum Usług Administracyjnych. W przypadku osób prawnych odpowiednia usługa będzie wkrótce dostępna na portalu usług państwowych Dіja.

"Nasz zespół szybko rozpatruje wszystkie sprawy wraz z partnerami. Dziękujemy żołnierzom i dowódcom, którzy szybko zweryfikowali swoje terminale. Ciągłość i stabilność łączności ma kluczowe znaczenie dla frontu" - podkreślił Fedorow.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Musk oskarża Unię o cenzurę. Oto, za co naprawdę go ukarano
Majątek Muska z nowym rekordem
Ze świata
Elon Musk
Musk łączy firmy. Największa fuzja w historii
Tech
Elon Musk
Rosjanie bez Starlinka? Musk o pierwszych krokach
TVN24

Musk: kroki podjęte przez SpaceX prawdopodobnie skuteczne

Według amerykańskiego think tanku Instytut Studiów nad Wojną (ISW) rosyjska jednostka systemów bezzałogowych Rubikon zaczęła stosować drony Mołnia ze Starlinkami w grudniu 2025 r.

Niemiecki tygodnik "Der Spiegel" podał 23 stycznia, że w atakach z użyciem dronów przeciwko Ukrainie armia rosyjska coraz częściej sięga po Starlinki. Według ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR) urządzenia te są wykorzystywane zwłaszcza podczas ataków na infrastrukturę cywilną, zwiększając zasięg i precyzję tych uderzeń oraz utrudniając użycie systemów obrony antydronowej.

Amerykański miliarder Elon Musk oświadczył 1 lutego, że kroki podjęte przez jego firmę SpaceX, by uniemożliwić nieautoryzowane wykorzystywanie internetu satelitarnego Starlink przez Rosję, prawdopodobnie okazały się skuteczne.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracowała Alicja Skiba/ams

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Tomasz Gzell/PAP

Udostępnij:
TAGI:
Radosław SikorskiMinisterstwo Spraw ZagranicznychElon Muskstarlink
Zobacz także:
shutterstock_2689149051
Ponad 6 mln zł na grę mobilną. CBA: projekt był fikcją
Tech
Europejski Bank Centralny EBC
EBC zdecydowało. Jak zmienią się koszty pożyczek w strefie euro?
Najnowsze
Adam Glapiński
Glapiński o "silnym poluzowaniu polityki pieniężnej"
Pieniądze
Moskwa Kreml
Niemiecki wywiad: Rosja wydaje więcej, niż zakładano
Ze świata
mediolan wlochy shutterstock_2298548261
Drożej niż podczas Tygodnia Mody. Gwałtowny wzrost
Ze świata
Wenezuela, ropa naftowa
"Namacalne bogactwo". Rządzący namawiają gigantów
Ze świata
Konwencja partii Brauna
Wynajęli pałac Braunowi, pieniądze przekazali Ukrainie
Z kraju
broker, giełda, wall street, stock exchange
"Panuje niepewność". Cena ostro w dół
Ze świata
unicef budynek logo shutterstock_2594306569
"Krzywda, którą powodują, nie ma nic wspólnego z fikcją". UNICEF podał niepokojące dane
Tech
MILANOCORTINA2026_MEDALS_OLY
To najdroższe medale w historii igrzysk
Ze świata
warszawa ludzie ulica
Praca z importu. Rekord pobity
Z kraju
Berlin Brandenburg lotnisko shutterstock_2239720323
Lotnisko wstrzymuje wszystkie odloty
Turystyka
budowa pracownik robotnik praca shutterstock_1031601475
Nadchodzi wielka fala, na horyzoncie wielki problem
Z kraju
Blackout w Hawanie
Kryzys się pogłębia. Fatalne skutki działań USA
Ze świata
Radosław Sikorski
Sikorski: Stany Zjednoczone zidentyfikowały poważny problem
Z kraju
epa12704535
Gigantyczne zwolnienia w "Washington Post"
Ze świata
shutterstock_2600100189_1
Minerały krytyczne pod większym nadzorem. Jest plan na porozumienie
Ze świata
shutterstock_2542628065
USA walczą o kluczowe surowce. Vance: chcemy utworzyć blok
Ze świata
pap_20251224_1GI
Cena mocno w dół, mit "wyparowuje"
Łukasz Figielski
forum-1066538221
Koniec epoki w Czechach. Wydobyto ostatni wagonik
Ze świata
shutterstock_2524535261
Brakuje pelletu. Minister: możliwa interwencja
Z kraju
Kijów, Ukraina
Kraje Unii Europejskiej porozumiały się w sprawie pomocy dla Ukrainy
Ze świata
sofia bulgaria shutterstock_2710427395
Po wprowadzeniu euro wzrosły ceny? Rzecznik MSZ odpowiada
Ze świata
Budowa tunelu średnicowego w Łodzi ( 25.01.2023.)
PKP PLK zrywa umowę. "Rażące opóźnienia i nieprawidłowości"
Z kraju
Donald Tusk na posiedzeniu rządu (3 lutego 2026)
Tusk zablokował. Bruksela akceptuje nową wersję
Z kraju
pieniądze kasa pln portfel shutterstock_2684073217
Komu zmaleje rata kredytu hipotecznego? "Duży spadek"
Pieniądze
Złotówki Pieniądze PLN
Jest decyzja w sprawie stóp procentowych
Pieniądze
Musk oskarża Unię o cenzurę. Oto, za co naprawdę go ukarano
Majątek Muska z nowym rekordem
Ze świata
telefon rece smartphone
Awaria sieci Play
Z kraju
Ropa tanieje: OPEC musi "popracować" z Iranem i Rosją
Rosja liczy straty. Dochody spadły o połowę
Ze świata

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica