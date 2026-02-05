Sikorski komentuje Muska. "Dziękuję"

Sikorski: nie widzę tsunami próśb czy entuzjazmu Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

"Lepiej późno niż wcale. Dziękuję, @elonmusk" - napisał szef polskiej dyplomacji.

Better late than never.

Thank you, @elonmusk. https://t.co/g1lSSWv4H7 — Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) February 5, 2026 Rozwiń Radosław Sikorski na X.

Starcie na linii Sikorski-Musk

Czwartkowy wpis Sikorskiego nastąpił kilka dni po tym, jak polski minister spraw zagranicznych i najbogatszy człowiek świata starli się ze sobą na platformie X.

Po doniesieniach o tym, że armia Kremla korzysta z systemu Starlink, wicepremier i szef MSZ Radosław Sikorski zwrócił się 27 stycznia do Muska.

"Hej, wielki człowieku, dlaczego nie powstrzymasz Rosjan przed używaniem Starlinków do atakowania ukraińskich miast? Zarabianie pieniędzy na zbrodniach wojennych może zaszkodzić" - napisał na X.

Hey, big man, @elonmusk, why don't you stop the Russians from using Starlinks to target Ukrainian cities.

Making money on war crimes may damage your brand. https://t.co/dGO6xdFagL — Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) January 27, 2026 Rozwiń Sikorski na X.

"Ten śliniący się imbecyl nawet nie zdaje sobie sprawy, że Starlink stanowi kręgosłup ukraińskiej komunikacji wojskowej" - odpowiedział mu miliarder. Musk skupił się wówczas na podkreśleniu roli systemu dla ukraińskiej armii, ale nie odpowiedział na doniesienia o wykorzystywaniu Starlinka przez Rosjan.

Zablokowanie terminali Starlink

Minister obrony Ukrainy Mychajło Fedorow poinformował w czwartek o zablokowaniu działania wszystkich terminali internetowych Starlink, z których korzystają rosyjscy wojskowi. Zaznaczył, że ukraińscy żołnierze mogą nadal korzystać tylko z terminali wpisanych na tzw. białą listę.

"Kontynuujemy weryfikację terminali Starlink. Pierwsza partia terminali, które znalazły się na 'białej liście', już działa. Obecnie 'białe listy' są aktualizowane raz dziennie. Jeśli zgłosiłeś swój terminal do rejestracji, ale jeszcze nie działa — warto poczekać" - napisał Fedorow w komunikatorze Telegram.

Minister przyznał, że jest to bardzo złożony proces, który wymaga czasu. Ministerstwo obrony równolegle pracuje nad tym, aby dane były sprawdzane w czasie rzeczywistym.

Wyjaśnił, że osoby cywilne muszą zweryfikować swoje konta Starlink za pośrednictwem Centrum Usług Administracyjnych. W przypadku osób prawnych odpowiednia usługa będzie wkrótce dostępna na portalu usług państwowych Dіja.

"Nasz zespół szybko rozpatruje wszystkie sprawy wraz z partnerami. Dziękujemy żołnierzom i dowódcom, którzy szybko zweryfikowali swoje terminale. Ciągłość i stabilność łączności ma kluczowe znaczenie dla frontu" - podkreślił Fedorow.

Musk: kroki podjęte przez SpaceX prawdopodobnie skuteczne

Według amerykańskiego think tanku Instytut Studiów nad Wojną (ISW) rosyjska jednostka systemów bezzałogowych Rubikon zaczęła stosować drony Mołnia ze Starlinkami w grudniu 2025 r.

Niemiecki tygodnik "Der Spiegel" podał 23 stycznia, że w atakach z użyciem dronów przeciwko Ukrainie armia rosyjska coraz częściej sięga po Starlinki. Według ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR) urządzenia te są wykorzystywane zwłaszcza podczas ataków na infrastrukturę cywilną, zwiększając zasięg i precyzję tych uderzeń oraz utrudniając użycie systemów obrony antydronowej.

Amerykański miliarder Elon Musk oświadczył 1 lutego, że kroki podjęte przez jego firmę SpaceX, by uniemożliwić nieautoryzowane wykorzystywanie internetu satelitarnego Starlink przez Rosję, prawdopodobnie okazały się skuteczne.

OGLĄDAJ: TVN24 HD

Opracowała Alicja Skiba/ams