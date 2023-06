"Twoja paczka jest zablokowana". Tak oszuści próbują nas okraść

Do wpisu dołączono treść przykładowej wiadomości od oszustów. "DHL: Twoja paczka jest zablokowana na naszych platformach logistycznych. Aby ją przekierować, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami" - napisali w SMS-ie cyberprzestępcy. Następnie do treści wiadomości dołączono link z adresem prowadzącym do fałszywej strony.