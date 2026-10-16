Z kraju Co dalej z Żabką? Właściciel stacji paliw ma przejąć sieć, jest kolejny etap Oprac. Wiktor Knowski |

Downsizing. Opakowanie to samo, cena ta sama, a produktu mniej Źródło zdj. gł.: mares90/Shutterstock

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Przejęcie ma objąć wszystkie akcje spółki Zabka Group, ponad milion sztuk. Circle K, podmiot zależny kanadyjskiej Alimentation Couche-Tard, która specjalizuje się w prowadzeniu małych sklepów typu convenience zaoferowała za jeden papier polskiej sieci handlowej 32 zł. To wycenia polskiego detalistę na 32,6 mld zł.

Żabka ma zmienić właściciela

Alimentation Couche-Tard złożyło ofertę wykupu całości akcji grupy 26 sierpnia 2026 r. Przyjmowanie zapisów rozpoczęło się 27 sierpnia i miało potrwać do 25 września 2026 r. 17 września poinformowano, że przyjmowanie zapisów zostało przedłużone do 26 października 2026 r.

Żabka ma w Polsce 13 tysięcy placówek Źródło zdjęcia: PAP/Jakub Kaczmarczyk

Przewidywany termin zawarcia transakcji nabycia akcji to obecnie 29 października 2026 r., a termin rozliczenia transakcji nabycia akcji to 3 listopada 2026 r. Podmiotem nabywającym akcje w wezwaniu będzie Circle K Polska sp. z o.o.

Zamiarem spółki jest przejęcie kontroli nad Zabka Group, a docelowo nabycie do 100 proc. jej akcji oraz całkowitej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Następnie planuje podjąć działania zmierzające do wycofania papierów Żabki z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Eksperci o ofercie Kanadyjczyków na Żabkę

Zdaniem części analityków zaproponowana przez kanadyjską spółkę cena może okazać się zbyt niska, ponieważ nie obejmuje wyraźnej premii za przejęcie pełnej kontroli nad spółką.

"Cena zaproponowana w wezwaniu na 100 proc. akcji Żabki jest zbliżona do wartości na dzisiaj z naszej ostatniej rekomendacji (TP 34 zł), a tym samym nie uwzględnia istotnej premii za przejęcie kontroli ani części wartości potencjalnych synergii" - napisał pod koniec lipca w komentarzu Grzegorz Kujawski, analityk domu maklerskiego Trigon.

Akcje Zabka Group od początku sierpnia oscylują w granicach 31-32 złotych.

Rozszerzenie działalności Circle K

Dzięki przejęciu Couche-Tard uzyska natychmiastowy dostęp do platformy o znaczącej skali działalności w Europie Środkowo-Wschodniej.

W Polsce Żabka ma uzupełnić istniejącą sieć blisko 400 stacji Circle K, oferujących paliwa, żywność, napoje oraz inne produkty i usługi typu convenience. Możliwe obszary współpracy obejmują m.in. ofertę gastronomiczną, logistykę, zakupy, technologie i programy lojalnościowe.

Grupa weszła na warszawską giełdę w październiku 2024 roku. W I półroczu 2026 r. Grupa Żabka otworzyła 778 nowych sklepów w Polsce i Rumunii. Na koniec czerwca br. sieć liczyła ponad 13 tys. punktów, o 11 proc. więcej niż przed rokiem. Celem grupy na 2026 rok jest uruchomienie ponad 1,3 tys. nowych placówek.