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Z kraju

Co dalej z Żabką? Właściciel stacji paliw ma przejąć sieć, jest kolejny etap

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Downsizing. Opakowanie to samo, cena ta sama, a produktu mniej
Źródło zdj. gł.: mares90/Shutterstock
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Sieć Circle K, należące do kanadyjskiego konsorcjum Alimentation Couche-Tard, złożyła do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wniosek o przejęcie kontroli nad Zabka Group. To kolejny etap zmiany właściciela sieci sklepów Żabka.

Przejęcie ma objąć wszystkie akcje spółki Zabka Group, ponad milion sztuk. Circle K, podmiot zależny kanadyjskiej Alimentation Couche-Tard, która specjalizuje się w prowadzeniu małych sklepów typu convenience zaoferowała za jeden papier polskiej sieci handlowej 32 zł. To wycenia polskiego detalistę na 32,6 mld zł.

Żabka ma zmienić właściciela

Alimentation Couche-Tard złożyło ofertę wykupu całości akcji grupy 26 sierpnia 2026 r. Przyjmowanie zapisów rozpoczęło się 27 sierpnia i miało potrwać do 25 września 2026 r. 17 września poinformowano, że przyjmowanie zapisów zostało przedłużone do 26 października 2026 r.

Żabka ma w Polsce 13 tysięcy placówek
Żabka ma w Polsce 13 tysięcy placówek
Źródło zdjęcia: PAP/Jakub Kaczmarczyk

Przewidywany termin zawarcia transakcji nabycia akcji to obecnie 29 października 2026 r., a termin rozliczenia transakcji nabycia akcji to 3 listopada 2026 r. Podmiotem nabywającym akcje w wezwaniu będzie Circle K Polska sp. z o.o.

Zamiarem spółki jest przejęcie kontroli nad Zabka Group, a docelowo nabycie do 100 proc. jej akcji oraz całkowitej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Następnie planuje podjąć działania zmierzające do wycofania papierów Żabki z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Eksperci o ofercie Kanadyjczyków na Żabkę

Zdaniem części analityków zaproponowana przez kanadyjską spółkę cena może okazać się zbyt niska, ponieważ nie obejmuje wyraźnej premii za przejęcie pełnej kontroli nad spółką.

"Cena zaproponowana w wezwaniu na 100 proc. akcji Żabki jest zbliżona do wartości na dzisiaj z naszej ostatniej rekomendacji (TP 34 zł), a tym samym nie uwzględnia istotnej premii za przejęcie kontroli ani części wartości potencjalnych synergii" - napisał pod koniec lipca w komentarzu Grzegorz Kujawski, analityk domu maklerskiego Trigon.

Akcje Zabka Group od początku sierpnia oscylują w granicach 31-32 złotych.

Rozszerzenie działalności Circle K

Dzięki przejęciu Couche-Tard uzyska natychmiastowy dostęp do platformy o znaczącej skali działalności w Europie Środkowo-Wschodniej.

W Polsce Żabka ma uzupełnić istniejącą sieć blisko 400 stacji Circle K, oferujących paliwa, żywność, napoje oraz inne produkty i usługi typu convenience. Możliwe obszary współpracy obejmują m.in. ofertę gastronomiczną, logistykę, zakupy, technologie i programy lojalnościowe.

Grupa weszła na warszawską giełdę w październiku 2024 roku. W I półroczu 2026 r. Grupa Żabka otworzyła 778 nowych sklepów w Polsce i Rumunii. Na koniec czerwca br. sieć liczyła ponad 13 tys. punktów, o 11 proc. więcej niż przed rokiem. Celem grupy na 2026 rok jest uruchomienie ponad 1,3 tys. nowych placówek.

Źródło: PAP
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Tagi:
SklepGPW
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