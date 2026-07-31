Z kraju Żabka jednak zmieni właściciela? Operator stacji paliw złożył ofertę Wiktor Knowski |

Piotr Woźniak, były minister gospodarki, komentuje odczyt inflacji w Polsce w czerwcu 2026 Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: mares90/Shutterstock

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Przejęcie ma objąć wszystkie akcje Żabka Group, ponad milion sztuk. Circle K, podmiot zależny kanadyjskiej Alimentation Couche-Tard, która specjalizuje się w prowadzeniu małych sklepów typu convenience zaoferowała za jeden papier polskiej sieci handlowej 32 zł. To wycenia polskiego detalistę na 32,6 mld zł. W czwartek, na zamknięciu notowań na GPW, kurs akcji polskiego detalisty wynosił 29,2 zł.

Transakcja ma się składać z kilku elementów.

Akcjonariusze Żabki zobowiązali się sprzedać akcje

Akcjonariusze Żabki - firmy Heket oraz PG Investment Company, zobowiązali się sprzedać wszystkie posiadane papiery. Heket kontroluje obecnie 37,6 proc. kapitału a PG Investment 10 proc.

Ponadto, grupa znaczących akcjonariuszy indywidualnych, kontrolujących w sumie 9,6 proc. akcji Żabki: Tomasz Suchański, Tomasz Blicharski, Adam Manikowski, Jolanta Bańczerowska, Anna Grabowska, Marta Wrochna-Łastowska oraz Wojciech Krok, podpisała z kanadyjskim nabywcą zobowiązanie, że sprzeda mu całość posiadanych papierów polskiego detalisty. Wspomniane osoby część środków uzyskanych ze sprzedaży zobowiązały się do zainwestowania w akcje Alimentation Couche-Tard.

W sumie, na mocy zawartych umów, kanadyjski właściciel Circle K, odkupi 57,2 proc. akcji Żabki. Pozostałe papiery zamierza odkupić od inwestorów giełdowych w trybie wezwania.

Rezygnacja japońskiego inwestora

W połowie lipca pojawiły się informacje o zainteresowaniu inwestycją w Żabkę innej firmy. Japoński dziennik biznesowy Nikkei informował, że Seven & i Holdings wszedł w fazę końcowych ustaleń dotyczących inwestycji w Grupę Żabka. Jak podawano nieoficjalnie, rozważał nabycie od funduszy i innych podmiotów kilkudziesięciu procent udziałów, a wartość inwestycji miała wynieść kilkaset miliardów jenów.

25 lipca firma Seven & i Holdings, japoński koncern detaliczny, który zarządza m.in. globalną siecią sklepów Seven-Eleven, poinformował jednak, że zrezygnował z inwestycji w Grupę Żabka, ale nadal poszukuje możliwości biznesowych w Europie.

13 tysięcy sklepów

Grupa weszła na warszawską giełdę w październiku 2024 roku. W I półroczu 2026 r. Grupa Żabka otworzyła 778 nowych sklepów w Polsce i Rumunii. Na koniec czerwca br. sieć liczyła ponad 13 tys. punktów lokalizacji, o 11 proc. więcej niż przed rokiem. Celem grupy na 2026 rok jest uruchomienie ponad 1,3 tys. nowych placówek.