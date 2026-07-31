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Z kraju

Żabka jednak zmieni właściciela? Operator stacji paliw złożył ofertę

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Piotr Woźniak, były minister gospodarki, komentuje odczyt inflacji w Polsce w czerwcu 2026
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: mares90/Shutterstock
Kanadyjska firma Alimentation Couche-Tard jest o krok od zakupu sieci Żabka. Polski detalista poinformował, że jego kluczowi akcjonariusze zaakceptowali warunki transakcji. Teraz pora na inwestorów giełdowych.

Przejęcie ma objąć wszystkie akcje Żabka Group, ponad milion sztuk. Circle K, podmiot zależny kanadyjskiej Alimentation Couche-Tard, która specjalizuje się w prowadzeniu małych sklepów typu convenience zaoferowała za jeden papier polskiej sieci handlowej 32 zł. To wycenia polskiego detalistę na 32,6 mld zł. W czwartek, na zamknięciu notowań na GPW, kurs akcji polskiego detalisty wynosił 29,2 zł.

Transakcja ma się składać z kilku elementów.

Akcjonariusze Żabki zobowiązali się sprzedać akcje

Akcjonariusze Żabki - firmy Heket oraz PG Investment Company, zobowiązali się sprzedać wszystkie posiadane papiery. Heket kontroluje obecnie 37,6 proc. kapitału a PG Investment 10 proc.

Ponadto, grupa znaczących akcjonariuszy indywidualnych, kontrolujących w sumie 9,6 proc. akcji Żabki: Tomasz Suchański, Tomasz Blicharski, Adam Manikowski, Jolanta Bańczerowska, Anna Grabowska, Marta Wrochna-Łastowska oraz Wojciech Krok, podpisała z kanadyjskim nabywcą zobowiązanie, że sprzeda mu całość posiadanych papierów polskiego detalisty. Wspomniane osoby część środków uzyskanych ze sprzedaży zobowiązały się do zainwestowania w akcje Alimentation Couche-Tard.

W sumie, na mocy zawartych umów, kanadyjski właściciel Circle K, odkupi 57,2 proc. akcji Żabki. Pozostałe papiery zamierza odkupić od inwestorów giełdowych w trybie wezwania.

Rezygnacja japońskiego inwestora

W połowie lipca pojawiły się informacje o zainteresowaniu inwestycją w Żabkę innej firmy. Japoński dziennik biznesowy Nikkei informował, że Seven & i Holdings wszedł w fazę końcowych ustaleń dotyczących inwestycji w Grupę Żabka. Jak podawano nieoficjalnie, rozważał nabycie od funduszy i innych podmiotów kilkudziesięciu procent udziałów, a wartość inwestycji miała wynieść kilkaset miliardów jenów.

25 lipca firma Seven & i Holdings, japoński koncern detaliczny, który zarządza m.in. globalną siecią sklepów Seven-Eleven, poinformował jednak, że zrezygnował z inwestycji w Grupę Żabka, ale nadal poszukuje możliwości biznesowych w Europie.

13 tysięcy sklepów

Grupa weszła na warszawską giełdę w październiku 2024 roku. W I półroczu 2026 r. Grupa Żabka otworzyła 778 nowych sklepów w Polsce i Rumunii. Na koniec czerwca br. sieć liczyła ponad 13 tys. punktów lokalizacji, o 11 proc. więcej niż przed rokiem. Celem grupy na 2026 rok jest uruchomienie ponad 1,3 tys. nowych placówek.

Źródło: PAP
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Tagi:
Sklep
Wiktor Knowski
Wiktor Knowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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