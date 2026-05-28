Z kraju Zabawki spoza UE pod lupą. Wykryto setki nieprawidłowości Oprac. Bartłomiej Ciepielewski |

Akcja KAS przeciwko nielegalnemu hazardowi Źródło wideo: KAS Źródło zdj. gł.: Shutterstock

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Kontrole trwały od 5 marca do 15 maja 2026 roku. Pracownicy KAS sprawdzali, czy zabawki m.in. mają dane identyfikujące producenta i importera, wymagane ostrzeżenia czy instrukcję użytkowania w języku polskim - wynika z czwartkowego komunikatu Ministerstwa Finansów.

"Organy celne, w okresie od 5 marca do 15 maja 2026 roku wystosowały łącznie 335 wniosków o wydanie opinii, dotyczących podejrzeń naruszenia przepisów, z czego 321 do Inspekcji Handlowej (IH) oraz 14 do Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE). W 287 przypadkach podejrzenia zostały potwierdzone, co oznacza, że nieprawidłowości stwierdzono w blisko 86 procentach spraw" - podano w komunikacie.

Najczęstsze nieprawidłowości

Wskazano, że najczęściej wykrywane nieprawidłowości dotyczyły m.in. braku ostrzeżeń, braku danych importera, braku instrukcji użytkowania czy błędnych ostrzeżeń dotyczących wieku dziecka lub sposobu użytkowania.

"Brak wymaganych oznaczeń i dokumentacji może świadczyć o tym, że zabawki nie zostały poddane odpowiednim badaniom bezpieczeństwa lub nie spełniają wymagań konstrukcyjnych, chemicznych czy mechanicznych. Produkty takie mogą stanowić realne zagrożenie dla zdrowia i życia dzieci. Około 76 procent przypadków, w których potwierdzono nieprawidłowości, dotyczyło produktów pochodzących z Chin" - podała KAS.

Poprawa jakości zabawek

W komunikacie podkreślono, że "dzięki działaniom KAS możliwe jest wykrywanie produktów, które mogą być niebezpieczne". Produkty na granicy kontrolowane były też w laboratoriach KAS pod kątem obecności ftalanów, czyli substancji chemicznych stosowanych do zmiękczania tworzyw sztucznych, których nadmierna obecność może negatywnie wpływać na zdrowie dzieci.

"Do badań laboratoryjnych pobrano 49 próbek zabawek. W dwóch przypadkach stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych norm ftalanu diizononylu" - podała KAS.

"Jak pokazują dane z ostatnich lat, działania KAS prowadzone wspólnie z organami nadzoru rynku wskazują na poprawę jakości importowanych zabawek i spadek liczby nieprawidłowości badanych próbek. W 2022 roku podczas kontroli zabawek typu 'slime' oraz zabawek pociskowych i dźwiękowych 23 z 41 modeli nie spełniały wymagań (56 procent). W 2024 roku nieprawidłowości stwierdzono w 10 z 15 modeli zabawek elektronicznych (67 procent). Natomiast w 2026 roku jedynie 2 z 49 pobranych próbek były niezgodne z wymaganiami, co stanowi ok. 4 procent nieprawidłowości" - podano w komunikacie.

OGLĄDAJ: Pożar lasu pod Warszawą. Zarządzono ewakuację