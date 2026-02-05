Logo TVN24
Z kraju

Z Krakowa do Gdańska w nieco ponad godzinę. Nowe połączenie

W letnim rozkładzie lotów PLL LOT znajdzie się bezpośrednie połączenie na trasie Gdańsk-Kraków - przekazał w czwartek przewoźnik. Rejsy będą realizowane cztery razy w tygodniu w okresie od końca maja do 28 września 2026 roku.

Jak poinformowały Polskie Linie Lotnicze uruchomienie połączenia stanowi "kolejny etap rozwoju krajowej siatki połączeń przewoźnika".

Połączenie będzie realizowane w sezonie letnim: od 29 maja do 28 września 2026 r. Rejsy zaplanowano cztery razy w tygodniu - w poniedziałki, czwartki, piątki oraz niedziele. Odloty z Gdańska zaplanowano na godzinę 12:45, natomiast rejsy powrotne z Krakowa będą realizowane o 15:00. Czas lotu wyniesie 1 godzinę i 15 minut, a połączenie obsługiwane będzie samolotami Boeing 737 MAX 8.

- To propozycja dobrze dopasowana do okresu letniego, kiedy mobilność pasażerów wyraźnie rośnie. Trasa łączy dwa strategiczne porty lotnicze w Polsce, poza Lotniskiem Chopina, wzmacniając dostępność komunikacyjną kluczowych regionów kraju. Dla mieszkańców północnej Polski połączenie oznacza szybki dostęp do Krakowa i regionu Małopolski – jednego z najważniejszych ośrodków gospodarczych i turystycznych w kraju - wskazał dyrektor Biura Siatki Połączeń Polskich Linii Lotniczych LOT Robert Ludera.

Czytaj też: Nowe bramki na Lotnisku Chopina. Odprawy mają być szybsze

"Ważny etap rozwoju"

Jak poinformowały PLL LOT, połączenie będzie uzupełnieniem oferty przewoźnika. Pasażerowie już teraz mogą bowiem latać na rasie Gdańsk - Kraków do 6 razy dziennie, z przesiadką w Warszawie .

- Przywrócenie bezpośredniego połączenia Gdańsk–Kraków przez Polskie Linie Lotnicze LOT to bardzo dobra informacja dla Gdańska i całego regionu. To realne połączenie północy z południem kraju, które będzie realizowane cztery razy w tygodniu, odpowiadając na potrzeby zarówno pasażerów biznesowych, jak i turystycznych. Ta trasa stanowi kolejny, ważny etap rozwoju krajowej siatki połączeń PLL LOT i wzmacnia rolę gdańskiego lotniska w systemie transportowym Polski - podkreślił prezes Portu Lotniczego Gdańsk Tomasz Kloskowski.

Z kolei, jak zauważył prezes Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków-Balice Łukasz Strutyński, uruchomienie połączenia "potwierdza konsekwentnie realizowaną strategię rozwoju PLL LOT w lotniska w Krakowie".

- To dla nas ważny sygnał zaufania do potencjału krakowskiego lotniska. Szczególnie cieszy fakt, że w nadchodzącym sezonie letnim przewoźnik zainauguruje również nowe połączenia do Madrytu, Barcelony i Rzymu, co znacząco zwiększy dostępność atrakcyjnych kierunków europejskich dla pasażerów z Krakowa i Małopolski - zaznaczył.

Polskie Linie Lotnicze LOT są 11. najstarszą linią lotniczą na świecie; działają od 1929 r. Oferują bezpośrednie rejsy dalekodystansowe do portów w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Indiach, Japonii i Korei Południowej. Firma obsługuje też bezpośrednie rejsy do wielu europejskich stolic; w 2024 r. przewiozła 10,7 mln pasażerów.

Pasażerowie chcący polecieć bezpośrednim lotem na trasie Gdańsk-Kraków mogą też skorzystać z oferty linii Ryanair. Z kolei bezpośrednie połączenie kolejowe zapewnia PKP Intercity oraz RegioJet.

