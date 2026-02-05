Z Krakowa do Gdańska w nieco ponad godzinę. Nowe połączenie

Maciej Lasek o braku systemu antydronowego na lotnisku Chopina w Warszawie. Fragment reportażu "Rozpoznanie bojem" Źródło: TVN24+

Jak poinformowały Polskie Linie Lotnicze uruchomienie połączenia stanowi "kolejny etap rozwoju krajowej siatki połączeń przewoźnika".

Połączenie będzie realizowane w sezonie letnim: od 29 maja do 28 września 2026 r. Rejsy zaplanowano cztery razy w tygodniu - w poniedziałki, czwartki, piątki oraz niedziele. Odloty z Gdańska zaplanowano na godzinę 12:45, natomiast rejsy powrotne z Krakowa będą realizowane o 15:00. Czas lotu wyniesie 1 godzinę i 15 minut, a połączenie obsługiwane będzie samolotami Boeing 737 MAX 8.

- To propozycja dobrze dopasowana do okresu letniego, kiedy mobilność pasażerów wyraźnie rośnie. Trasa łączy dwa strategiczne porty lotnicze w Polsce, poza Lotniskiem Chopina, wzmacniając dostępność komunikacyjną kluczowych regionów kraju. Dla mieszkańców północnej Polski połączenie oznacza szybki dostęp do Krakowa i regionu Małopolski – jednego z najważniejszych ośrodków gospodarczych i turystycznych w kraju - wskazał dyrektor Biura Siatki Połączeń Polskich Linii Lotniczych LOT Robert Ludera.

"Ważny etap rozwoju"

Jak poinformowały PLL LOT, połączenie będzie uzupełnieniem oferty przewoźnika. Pasażerowie już teraz mogą bowiem latać na rasie Gdańsk - Kraków do 6 razy dziennie, z przesiadką w Warszawie .

- Przywrócenie bezpośredniego połączenia Gdańsk–Kraków przez Polskie Linie Lotnicze LOT to bardzo dobra informacja dla Gdańska i całego regionu. To realne połączenie północy z południem kraju, które będzie realizowane cztery razy w tygodniu, odpowiadając na potrzeby zarówno pasażerów biznesowych, jak i turystycznych. Ta trasa stanowi kolejny, ważny etap rozwoju krajowej siatki połączeń PLL LOT i wzmacnia rolę gdańskiego lotniska w systemie transportowym Polski - podkreślił prezes Portu Lotniczego Gdańsk Tomasz Kloskowski.

Z kolei, jak zauważył prezes Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków-Balice Łukasz Strutyński, uruchomienie połączenia "potwierdza konsekwentnie realizowaną strategię rozwoju PLL LOT w lotniska w Krakowie".

- To dla nas ważny sygnał zaufania do potencjału krakowskiego lotniska. Szczególnie cieszy fakt, że w nadchodzącym sezonie letnim przewoźnik zainauguruje również nowe połączenia do Madrytu, Barcelony i Rzymu, co znacząco zwiększy dostępność atrakcyjnych kierunków europejskich dla pasażerów z Krakowa i Małopolski - zaznaczył.

Polskie Linie Lotnicze LOT są 11. najstarszą linią lotniczą na świecie; działają od 1929 r. Oferują bezpośrednie rejsy dalekodystansowe do portów w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Indiach, Japonii i Korei Południowej. Firma obsługuje też bezpośrednie rejsy do wielu europejskich stolic; w 2024 r. przewiozła 10,7 mln pasażerów.

Pasażerowie chcący polecieć bezpośrednim lotem na trasie Gdańsk-Kraków mogą też skorzystać z oferty linii Ryanair. Z kolei bezpośrednie połączenie kolejowe zapewnia PKP Intercity oraz RegioJet.

