Skąd Polacy czerpią informacje? TVN w czołówce, jeśli chodzi o źródło i zaufanie

TVN znalazł się na szczycie rankingu pod względem źródła pozyskiwania informacji w Polsce, jeśli chodzi o media tradycyjne, a na trzecim - w mediach internetowych. Pod względem zaufania do marek medialnych był na drugim miejscu - wynika z raportu przygotowanego przez Reuters Institute.

To dziesiąta edycja raportu "Digital News Report" przygotowanego przez Reuters Institute, który ma przedstawiać stan mediów na całym świecie w 2021 r. Jak podają autorzy, na potrzeby opracowania przebadano metodą internetową 92 tys. użytkowników w 46 krajach, w tym po raz pierwszy w Indiach, Indonezji, Tajlandii, Nigerii, Kolumbii i Peru.

W raporcie zwrócono uwagę na wpływ pandemii wywołanej przez koronawirusa na popularność mediów oraz stan ekonomiczny wydawców. Przyjrzano się również nowym modelom biznesowym, zaufaniu do mediów, dezinformacji, lokalnym mediom, bezstronności oraz obiektywizmowi przekazu.

Rzetelne media

Pandemia wywołana przez koronawirusa sprawiła, że w okresie globalnego kryzysu ludzie zapragnęli rzetelnych informacji, z obiektywnych i bezstronnych źródeł - wyjaśnił Reuters Institute for the Study of Journalism.

Jak podaje Reuters, zaufanie do mediów wzrosło w trakcie pandemii, zwłaszcza w Europie Zachodniej, co przyczyniło się do wzrostu reputacji marek znanych z rzetelnego przekazywania informacji. Z drugiej strony brak zaufania był zwłaszcza widoczny w mocno spolaryzowanym rynku medialnym w Stanach Zjednoczonych.

- To był bardzo trudny okres i większa część osób zdała sobie sprawę, że organizacje informacyjne często były wskazującym drogę światłem w ciemności - powiedział cytowany przez agencje Reutera Rasmus Nielsen, dyrektor Reuters Institute.

Dodał też: - Zwiększył się poziom tego, jak doceniane są rzetelne informacje. Z naszego badania jasno wynika, że w wielu krajach i w wielu grupach wiekowych większość chce obiektywnego dziennikarstwa.

Rewolucja cyfrowa oznacza, że 73 proc. ludzi ma dostęp do informacji ze smartfonów - to wzrost z 69 proc. w 2020 roku. Wielu używa mediów społecznościowych oraz aplikacji do przekazywania wiadomości oraz dyskusji o nich. TikTok osiągnął pod tym względem 24 proc. w grupie do 35. roku życia, z wyższymi wskaźnikami w Azji i Ameryce Łacińskiej. Facebook uważany jest za główne źródło do rozprzestrzeniania nieprawdziwych informacji, choć inne komunikatory, jak WhatsApp również mają odgrywać podobną rolę - wyjaśnia Reuters.

Zaufanie do mediów w Polsce

Jak podał Reuters Institute w porównaniu do 2020 roku odrobiono trzy punkty procentowe pod względem zaufania do mediów w Polsce - 48 proc. badanych ufa w rzetelność podawanych w Polsce informacji, a 55 proc. ufa mediom, z których korzysta.

Jeśli chodzi o zaufanie do marek medialnych, to informacjom TVN ufa 64 proc. respondentów - to drugi wynik w zestawieniu. Na pierwszym znalazł się RMF FM z 68 proc., zaś Polsat News również miał 64 proc. Na końcu rankingu znalazła się TVP z zaufaniem na poziomie 36 proc. - było to jedyne źródło informacji, któremu więcej osób nie ufa (46 proc.).

Zaufanie do wybranych marek medialnych w Polsce Reuters Institute

Reuters Institute wyjaśnił, że zaufanie było liczone na skali od 0 do 10. Odpowiedź 6-10 oznaczała ufam, 5 - nie mam zdania, 0-4 - nie ufam. Odpowiedzi osób, które nie znały danej marki, nie były brane pod uwagę i zostały wyłączone z wyniku. Dodano, że w badaniu pytano tylko o powyższe marki medialne, więc nie powinno to być brane jako lista najbardziej zaufanych marek. Jeśli na skali wyniki nie sumują się do 100 proc., to może mieć to związek z zaokrągleniami.

Media w Polsce

W przypadku Polski zwrócono uwagę w raporcie, że popularność wszystkich źródeł informacji spadła - chodzi tu zarówno o media tradycyjne - telewizję, radio i prasę, oraz mniej tradycyjne - internet.

Pod względem źródeł pozyskiwania informacji, jeśli chodzi o medium, to internet (w tym media społecznościowe) jest na pierwszym miejscu - 84 proc. (spadek z 87 proc. w 2020 roku), dalej mamy telewizję – 70 proc. (przed rokiem 75 proc.), media społecznościowe - 59 proc. (w ubiegłym roku 66 proc.) i prasę - 17 proc. (24 proc. w 2020 r.).

Telewizja, radio, prasa

Jeśli chodzi o zasięg poszczególnych nadawców w mediach tradycyjnych (telewizja, radio prasa), to na czele zestawienia znalazł się TVN (w tym TVN24) - 49 proc. respondentów przyznało, że przynajmniej raz w tygodniu korzysta z tego środka przekazu informacji, a 41 proc. - przynajmniej trzy dni w tygodniu. Na drugim miejscu znalazł się Polsat News – 38 proc. osób korzysta przynajmniej raz w tygodniu, a 27 proc. przynajmniej trzy razy w tygodniu. Trzecie miejsce przypadło RMF FM - miało odpowiednio 38 proc. oraz 26 proc.

Zasięg tradycyjnych mediów informacyjnych Reuters Institute

Informacje online

Pod względem mediów internetowych portal tvn24.pl znalazł się na trzecim miejscu - dla 36 proc. badanych jest źródłem informacji przynajmniej raz w ciągu tygodnia, a dla 26 proc. - przynajmniej trzy razy w tygodniu. Na pierwszym miejscu znalazł się Onet.pl (50 proc. raz w tygodniu, 34 proc. trzy razy w tygodniu). Drugie miejsce zajęło Wp.pl (odpowiednio 39 proc. i 26 proc.).

Zasięg mediów internetowych Reuters Institute

