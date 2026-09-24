Z kraju Trump o współpracy z Chinami: To było niewiarygodnie udane Oprac. Alicja Skiba |

Trump o współpracy z Xi Jinpingiem: poczyniliśmy ogromne postępy Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: CNP POOL

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Podczas gdy światowi przywódcy uczestniczą w 81. Sesji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych, dwaj najwięksi gracze w globalnej polityce spotkali się w czwartek w Białym Domu. Rozmowy dotyczyły politycznych i ekonomicznych interesów dwóch największych gospodarek świata.

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Przemówienie Trumpa

Donald Trump oświadczył, że "pracując wspólnie z prezydentem (Xi Jinping jest przewodniczącym ChRL) - poczyniliśmy ogromne postępy w zakresie kwestii dotyczących naszych obydwu krajów".

- W trakcie mojej ostatniej wizyty ubiegłego maja stworzyliśmy Radę Handlu i poprzez to jest to zupełnie nowy mechanizm - stwierdził.

- To coś, co było niewiarygodnie udane - podkreślił Trump.

Donald Trump w trakcie spotkania z Xi Jinpingiem Źródło zdjęcia: Reuters

Jak poinformował, "nasze zespoły pracują, aby zachęcać ludzi do bardziej zbilansowanych relacji handlowych, w tym nad dostępem do nowych rynków dla amerykańskich rolników i ranczerów".

Prezydent USA powiedział, że w trakcie wizyty omawiane będą również "najważniejsze kwestie dotyczące bezpieczeństwa, technologii oraz superinteligencji".

- Decyzje, które podejmiemy w tych obszarach dzisiaj mogą promować pokój i dobrobyt przez dziesięciolecia i dziesięciolecia - zaznaczył.

Xi Jinping o współpracy w biznesie

- Chiny trzymają szeroko otwarte drzwi i witają amerykańskie spółki, które chcą u nas inwestować i prowadzić działalność gospodarczą - podkreślił Xi Jinping.

Jak dodał, ma "nadzieję, że chińskie spółki są traktowane uczciwie w Stanach Zjednoczonych".

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- Pracując wspólnie, możemy przedłużać listę współpracy i skracać listę problemów. Zarówno Chiny, jak i USA są krajami wiodącymi w zakresie sztucznej inteligencji. Mamy zarówno zdolności, jak i odpowiedzialność, aby rozwijać i zarządzać sztuczną inteligencją na dobre i upewnić się, że jej rozwój zawsze będzie kontrolowany przez człowieka i będzie służyć dobrostanowi ludzi - zaznaczył.

Przywódca Chin stwierdził również, że "obydwie strony mogą również zwiększyć liczbę lotów bezpośrednich, aby wspierać podróż i handel dwustronny".