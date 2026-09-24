Trump o współpracy z Chinami: To było niewiarygodnie udane
Podczas gdy światowi przywódcy uczestniczą w 81. Sesji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych, dwaj najwięksi gracze w globalnej polityce spotkali się w czwartek w Białym Domu. Rozmowy dotyczyły politycznych i ekonomicznych interesów dwóch największych gospodarek świata.
Przemówienie Trumpa
Donald Trump oświadczył, że "pracując wspólnie z prezydentem (Xi Jinping jest przewodniczącym ChRL) - poczyniliśmy ogromne postępy w zakresie kwestii dotyczących naszych obydwu krajów".
- W trakcie mojej ostatniej wizyty ubiegłego maja stworzyliśmy Radę Handlu i poprzez to jest to zupełnie nowy mechanizm - stwierdził.
- To coś, co było niewiarygodnie udane - podkreślił Trump.
Jak poinformował, "nasze zespoły pracują, aby zachęcać ludzi do bardziej zbilansowanych relacji handlowych, w tym nad dostępem do nowych rynków dla amerykańskich rolników i ranczerów".
Prezydent USA powiedział, że w trakcie wizyty omawiane będą również "najważniejsze kwestie dotyczące bezpieczeństwa, technologii oraz superinteligencji".
- Decyzje, które podejmiemy w tych obszarach dzisiaj mogą promować pokój i dobrobyt przez dziesięciolecia i dziesięciolecia - zaznaczył.
Xi Jinping o współpracy w biznesie
- Chiny trzymają szeroko otwarte drzwi i witają amerykańskie spółki, które chcą u nas inwestować i prowadzić działalność gospodarczą - podkreślił Xi Jinping.
Jak dodał, ma "nadzieję, że chińskie spółki są traktowane uczciwie w Stanach Zjednoczonych".
- Pracując wspólnie, możemy przedłużać listę współpracy i skracać listę problemów. Zarówno Chiny, jak i USA są krajami wiodącymi w zakresie sztucznej inteligencji. Mamy zarówno zdolności, jak i odpowiedzialność, aby rozwijać i zarządzać sztuczną inteligencją na dobre i upewnić się, że jej rozwój zawsze będzie kontrolowany przez człowieka i będzie służyć dobrostanowi ludzi - zaznaczył.
Przywódca Chin stwierdził również, że "obydwie strony mogą również zwiększyć liczbę lotów bezpośrednich, aby wspierać podróż i handel dwustronny".