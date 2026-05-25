Wzrost wydatków na cyberbezpieczeństwo. Polska zbroi się przed "niedźwiedziami"

Krzysztof Gawkowski, Forum Gospodarcze TIME
Atak hakerski. Gdzie sprawdzić, czy padliśmy ofiarą wycieku?
W tym roku Polska przeznaczy ponad pięć miliardów złotych na cyberbezpieczeństwo - poinformował Krzysztof Gawkowski. Wicepremier i szef resortu cyfryzacji mówił o różnych rodzajach zagrożeń. - Z jednej strony atakują nas osy. To zwykli cyberprzestępcy. Ale mamy też ataki przeprowadzane przez niedźwiedzie - powiedział.

Podczas otwarcia Kongresu Bezpieczeństwo Polski w podrzeszowskiej Jasionce wicepremier stwierdził, że celem inwestycji jest obrona infrastruktury krytycznej przed atakami dywersyjnymi. Podkreślił, że skala zagrożeń informatycznych stale rośnie. W 2025 roku odnotowano ponad 273 tysiące incydentów naruszenia bezpieczeństwa sieciowego, co oznacza wzrost o ponad 144 procent w stosunku do roku 2024.

Według danych Ministerstwa Cyfryzacji w ubiegłym roku polskie służby zablokowały ponad 140 milionów prób wejścia na nielegalne strony oraz uniemożliwiły dostarczenie ponad miliona wiadomości SMS służących do wyłudzania danych.

Łukasz Figielski

"Osy i niedźwiedzie"

Szef resortu cyfryzacji zróżnicował źródła zagrożeń, dzieląc je na działania pospolitych przestępców sieciowych oraz zorganizowane operacje państw obcych.

- Z jednej strony atakują nas osy. To zwykli cyberprzestępcy. Te osy, czasami w dziesiątkach i setkach tysięcy, przez ataki phishingowe doprowadzają do tego, że ktoś chce nam wykraść proste sprawy, jak pieniądze z konta, przejąć nasze dane. Ale mamy też ataki przeprowadzane przez niedźwiedzie. Te niedźwiedzie przychodzą często z jasnym celem doprowadzenia do paraliżu infrastruktury krytycznej. Ich celem jest odebranie nam wody, gazu, prądu. Te niedźwiedzie to państwa i służby specjalne, to Federacja Rosyjska i Białoruś - wskazał Gawkowski.

W celu przeciwdziałania agresji teleinformatycznej uruchomione zostało zintegrowane Centrum Operacyjne Cyberbezpieczeństwa, które łączy zasoby cywilne ze strukturami wojskowymi i służbami specjalnymi. Rząd rozpoczął również formowanie Cyberlegionu - formacji obronnej dedykowanej dla obywateli niebędących zawodowymi żołnierzami, którzy chcą aktywnie wspierać ochronę systemów państwowych.

Wicepremier zwrócił także uwagę na dynamiczny rozwój algorytmów sztucznej inteligencji, które są coraz częściej wykorzystywane przez adwersarzy do automatyzacji i kumulacji uderzeń w cyberprzestrzeni.

Miliardy na cyberbezpieczeństwo

Jak podał minister, finansowanie obrony sieciowej wzrosło z poziomu ponad 4 miliardów złotych w 2025 roku do ponad 5 miliardów złotych zaplanowanych na rok bieżący. Środki te mają pokryć nie tylko modernizację systemów centralnych, ale również wzmocnienie kompetencji cyfrowych oraz zabezpieczeń infrastruktury w administracji samorządowej.

Dwudniowy Kongres Bezpieczeństwo Polski zgromadził w Jasionce blisko 4 tysiące uczestników, w tym przedstawicieli administracji rządowej, Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ekspertów sektora nowych technologii i przemysłu obronnego.

Wiktor Knowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
