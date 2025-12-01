Polska gospodarka mocno w górę. Najnowsze dane

Polska gospodarka w 2026 roku - prognoza KE Źródło: TVN24

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Wcześniej w szybkim szacunku GUS podawał, że PKB wzrósł w trzecim kwartale o 3,7 procent.

Z danych GUS wynika, że inwestycje w trzecim kw. wzrosły o 7,1 proc. rdr, konsumpcja prywatna wzrosła o 3,5 proc. rdr, a popyt krajowy wzrósł o 3,7 proc. rdr.

Ekonomiści ankietowani przez PAP Biznes oczekiwali, że w III kw. 2025 r. konsumpcja prywatna w Polsce wzrosła o 4,5 proc. rdr, inwestycje wzrosły o 4,3 proc. rdr, a popyt krajowy o 4,4 proc. rdr

Dane o PKB. "Przyzwoite wzrosty"

"PKB w trzecim kwartale wzrosło o 3,8 proc. rdr. (wstępny odczyt 3,7 proc. rdr.), do czego swoje trzy grosze dołożyły przede wszystkim inwestycje, rosnąc o 7 proc. rdr. Przyzwoite wzrosty również w spożyciu prywatnym, choć nieco poniżej oczekiwań. Popyt krajowy +3,7 proc. rdr., czyli zgodnie z naszą prognozą" - ocenili na portalu X analitycy mBank Research.

🇵🇱 PKB w Q3 wzrosło o 3,8% r/r (wstępny odczyt 3,7% r/r), do czego swoje trzy grosze dołożyły przede wszystkim inwestycje rosnąc o ponad 7% r/r. Przyzwoite wzrosty również w spożyciu prywatnym, choć nieco poniżej oczekiwań. Popyt krajowy +3,7% r/r, czyli zgodnie z naszą prognozą. pic.twitter.com/UsEwptSrLM — mBank Research (@mbank_research) December 1, 2025 Rozwiń

OGLĄDAJ: TVN24 HD