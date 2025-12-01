Polska gospodarka mocno w górę. Najnowsze dane

Wcześniej w szybkim szacunku GUS podawał, że PKB wzrósł w trzecim kwartale o 3,7 procent.
Z danych GUS wynika, że inwestycje w trzecim kw. wzrosły o 7,1 proc. rdr, konsumpcja prywatna wzrosła o 3,5 proc. rdr, a popyt krajowy wzrósł o 3,7 proc. rdr.
Ekonomiści ankietowani przez PAP Biznes oczekiwali, że w III kw. 2025 r. konsumpcja prywatna w Polsce wzrosła o 4,5 proc. rdr, inwestycje wzrosły o 4,3 proc. rdr, a popyt krajowy o 4,4 proc. rdr
Dane o PKB. "Przyzwoite wzrosty"
"PKB w trzecim kwartale wzrosło o 3,8 proc. rdr. (wstępny odczyt 3,7 proc. rdr.), do czego swoje trzy grosze dołożyły przede wszystkim inwestycje, rosnąc o 7 proc. rdr. Przyzwoite wzrosty również w spożyciu prywatnym, choć nieco poniżej oczekiwań. Popyt krajowy +3,7 proc. rdr., czyli zgodnie z naszą prognozą" - ocenili na portalu X analitycy mBank Research.
