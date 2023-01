Zapłacimy więcej za butelki zwrotne. Decyzje dwóch kolejnych firm

Kompania Piwowarska oraz Carlsberg Polska zmieniają wysokość kaucji za butelki zwrotne. Nowa cena to 1 złoty zamiast dotychczasowych 50 groszy. Wcześniej na taki krok zdecydowała się Grupa Żywiec.

"Kompania Piwowarska zmienia wysokość kaucji za butelki zwrotne od 1 lutego 2023 r. z kwoty 0,41 PLN netto do kwoty 0,81 PLN netto (bez VAT) za butelkę. Z punktu widzenia kupującego kaucja będzie wynosić 1 PLN" - poinformowała TVN24 Biznes Iwona Jacaszek-Pruś, dyrektorka ds. korporacyjnych.

Brak motywacji dla konsumenta

Podkreśliła również, że "dotychczasowa wysokość kaucji straciła swój walor motywujący ze względu na obniżenie jej relatywnej wartości z powodu inflacji w kraju". "Mamy nadzieję, że zmiana wysokości kaucji zmobilizuje konsumentów do zwrotu butelek, co przyczyni się do wzrostu ich ponownego wykorzystania" - przekazała Jacaszek-Pruś.