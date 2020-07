Wzrost cen najwyższy w całej UE. Minister finansów komentuje

Ministerstwo Finansów zakłada, że inflacja w 2020 roku wyniesie 3,3 procent - powiedział dziennikarzom minister finansów Tadeusz Kościński. W przyszłym roku wzrost cen ma wyhamować do 1,8 procent.

Z najnowszych danych europejskiego urzędu statystycznego Eurostat wynika, że wzrost cen w Polsce w czerwcu był najwyższy w całej Unii Europejskiej . W minionym miesiącu inflacja w naszym kraju wyniosła 3,8 procent w stosunku do analogicznego okresu przed rokiem. Według Głównego Urzędu Statystycznego wzrost cen w Polsce w czerwcu wyniósł 3,3 proc, po wzroście o 2,9 proc. w maju.

Wzrost cen w Polsce

W czwartek w Sejmie o najnowsze dane Eurostatu był pytany minister finansów Tadeusz Kościński. - Inflacja rośnie z różnych powodów, to nie jest tylko jeden powód. Wynagrodzenia u nas rosną, bo gospodarka bardzo dobrze działała, jest naturalne, że ludzie chcą wyższych płac. To jeden z czynników. Mieliśmy również suszę, więc ceny towarów rolnych poszły do góry - wskazał szef MF w rozmowie z dziennikarzami.