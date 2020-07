Ceny w Polsce wzrosły najmocniej w całej Unii. Najnowsze dane

Wzrost cen w Polsce w czerwcu był najwyższy w całej Unii Europejskiej - wynika z najnowszych danych europejskiego urzędu statystycznego Eurostat. W minionym miesiącu inflacja w naszym kraju wyniosła 3,8 procent w stosunku do analogicznego okresu przed rokiem. Niewiele mniej, bo o 3,4 procent wzrosły ceny w Czechach.

Z danych Eurostatu wynika, że ceny w czerwcu w strefie euro podskoczyły o 0,3 procent rok do roku, w porównaniu do 0,1 procent w maju. Rok wcześniej wskaźnik wynosił 1,3 procent. W przypadku całej Unii Europejskiej inflacja wyniosła 0,8 procent w czerwcu, podczas gdy miesiąc wcześniej było to 0,6 procent. Rok wcześniej wzrost cen osiągnął poziom 1,6 procent.